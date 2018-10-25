Dünyanın en büyük adliyesi olarak bilinen Kartal'daki İstanbul Anadolu Adalet sarayında bombalı araç paniği yaşandı. İhbar asılsız çıkarken araçtan ruhsatsız silah çıktı.

Olay, sabah saatlerinde Kartal'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda yaşandı. Saat 07.15 sıralarında Kartal ilçe emniyet emniyet müdürlüğüne "bombalı" araç ihbarı yapıldı.

ARAÇTA RUHSATSIZ SİLAH ÇIKTI

Kontroller esnasında B Blok -4 açık otoparkta park halinde duran beyaz bir araçta arama yapıldı. Çevrede güvenlik önlemi alındı. Araçta yapılan detaylı aramada bir adet ruhsatsız silah bulundu.

ARAÇ SAHİBİ GÖZALTINDA

Aracın sahibinin aile mahkemesine çekişmeli boşanma davasına geldiği belirlendi. Bu ihbarın ise mahkemede görülecek olan davanın karşı tarafından ihbar edildiği öğrenildi. Araç sahibi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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