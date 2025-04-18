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        Haberler Spor Basketbol Anadolu Efes: 97 - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 100 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes: 97 - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 100 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes, evinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e 100-97 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 20:46 Güncelleme: 18.04.2025 - 20:46
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        Anadolu Efes evinde mağlup!
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        Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e 100-97 mağlup oldu.

        Bu sonuçla Denizli temsilcisi, 9. galibiyetini aldı. Lacivert-beyazlı takım ise 7. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

        Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Ali Serkan Emlek, Hüseyin Çelik, Batuhan Söylemezoğlu

        Anadolu Efes: Rıdvan Öncel 9, Thompson 5, Nwora 24, Ercan Osmani 4, Oturu 16, Smits 11, Dozier 3, Doğuş Özdemiroğlu 6, Erkan Yılmaz 4, Willis 15

        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Vanwijn 21, Bleijenbergh 12, Egehan Arna 8, Moody 23, Nnaji 15, Newman, Egemen Güven 13, McLemore 5, Metin Türen 3

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        1. Periyot: 24-26

        Devre: 50-52

        3. Periyot: 71-76

        4. Periyot: 97-100

        Beş faulle çıkan: 39.58 Oturu (Anadolu Efes)

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