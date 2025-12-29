Habertürk
        STBL Anadolu Efes'e ABD'li oyun kurucu: Saben Lee - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes'e ABD'li oyun kurucu: Saben Lee

        Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Saben Lee'yi transfer ettiğini duyurdu.

        Anadolu Ajansı
        29.12.2025 - 16:43
        Anadolu Efes'e ABD'li oyun kurucu!
        Kulüpten yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki oyuncu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

        Daha önce Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket'te de yer alan Saben, son olarak Yunanistan ekibi Olympiakos'ta forma giydi.

        Skorer basketbolcu, geçen sezon Olympiakos formasıyla Yunanistan Ligi şampiyonluğu ve Yunanistan Kupası sevinci yaşadı.

