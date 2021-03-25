Basketbol THY Avrupa Ligi 31. hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 20:30'da Yunan ekibi Panathinaikos'u konuk ediyor. Ligde çıkışını devam ettirmek isteyen temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...
ANADOLU EFES PANATHINAIKOS MAÇI HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes Panathinaikos karşılaşması bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.
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ANADOLU EFES'İN 717. MAÇI
Anadolu Efes, Panathinaikos karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 717. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde oynadığı 716 karşılaşmada 407 galibiyet ve 309 yenilgi yaşadı.
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