        Haberler Spor Basketbol Anadolu Efes, Partizan'a konuk oluyor - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes, Partizan'a konuk oluyor

        Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın Sırbistan'ın Partizan ekibine konuk olacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 09:48 Güncelleme: 08.10.2025 - 09:48
        Anadolu Efes, Partizan'a konuk oluyor!
        Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, yarın Sırp ekibi Partizan'a konuk olacak.

        Belgrad Arena'da oynanacak müsabaka, (TSİ) 21.30 başlayacak.

        Anadolu Efes, ilk hafta maçında İsrail'in Maccabi Rapyd takımını 85-78 yenerek Basketbol Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı. Organizasyonun ikinci müsabakasında yine bir İsrail temsilcisi olan Hapoel IBI ile karşılaşan lacivert-beyazlılar, bu maçtan 87-81'lik mağlubiyetle ayrıldı.

        Sezonun ilk maçında Birleşik Arap Emirlikleri'nden Dubai Basketbol'a deplasmanda 89-76 yenilen Partizan ise ikinci maçta konuk ettiği İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı 80-78 mağlup etti.

        SON 5 MAÇIN 3'ÜNÜ ANADOLU EFES KAZANDI

        Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nde Partizan ile oynadığı son 5 maçın 3'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı.

        Lacivert-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmaları 97-65, 86-77 ve 100-94'lük skorlarla kazandı.

        Partizan ise bu müsabakalarda Anadolu Efes'i 100-90 ve 97-84 yendi.

