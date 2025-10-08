Anadolu Efes, Partizan'a konuk oluyor!

Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, yarın Sırp ekibi Partizan'a konuk olacak.

Belgrad Arena'da oynanacak müsabaka, (TSİ) 21.30 başlayacak.

Anadolu Efes, ilk hafta maçında İsrail'in Maccabi Rapyd takımını 85-78 yenerek Basketbol Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı. Organizasyonun ikinci müsabakasında yine bir İsrail temsilcisi olan Hapoel IBI ile karşılaşan lacivert-beyazlılar, bu maçtan 87-81'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Sezonun ilk maçında Birleşik Arap Emirlikleri'nden Dubai Basketbol'a deplasmanda 89-76 yenilen Partizan ise ikinci maçta konuk ettiği İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı 80-78 mağlup etti.