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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes'te Luca Banchi dönemi sona erdi! - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes'te Luca Banchi dönemi sona erdi!

        Anadolu Efes, başantrenörleri Luca Banchi ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 15:26 Güncelleme: 15.06.2025 - 15:26
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        Anadolu Efes'te Banchi dönemi sona erdi!
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        Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Luca Banchi ile yollar ayrıldı.

        Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Luca Banchi ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

        İtalyan çalıştırıcı, 7 Ocak'ta başantrenörlük görevine getirilmişti.

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