        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes'te Papagiannis ameliyat oldu - Basketbol Haberleri

        Papagiannis ameliyat oldu

        Anadolu Efes'in Panathinaikos ile oynadığı maçta sol diz ön çapraz bağından sakatlanan Yunan pivot Georgios Papagiannis ameliyat edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 15:42 Güncelleme: 28.10.2025 - 15:42
        Papagiannis ameliyat oldu
        Anadolu Efes Kulübü, Panathinaikos AKTOR karşılaşmasında sakatlanan Yunan pivot Georgios Papagiannis'in ameliyat edildiğini duyurdu.

        Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Panathinaikos AKTOR karşılaşmasında sol diz ön çapraz bağında yaralanma meydana gelen Georgios Papagiannis, bugün ameliyat oldu. Operasyonun başarılı geçtiğini belirten Doktorumuz Uğur Diliçıkık, oyuncumuzun yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalacağını belirtti." ifadeleri kullanıldı.

        Papagiannis, bu sezon lacivert-beyazlılarda 7 maçta forma giydi.

