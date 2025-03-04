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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Anadolu Efes'ten Onarıcı Tarım Kılavuzu - İş-Yaşam Haberleri

        Anadolu Efes'ten Onarıcı Tarım Kılavuzu

        "Tarladan Şişeye Onarım" programı kapsamında pilot bölgelerde onarıcı tarım uygulamalarına başlayan Anadolu Efes, bir yandan ekosistemin bu alandaki bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmeye odaklanırken, bir yandan da Anadolu Meraları ile birlikte tarım alanında bir kaynak oluşturarak, sektörünün ilk Onarıcı Tarım Kılavuzu'nu yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 10:47 Güncelleme: 04.03.2025 - 10:47
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        Anadolu Efes'ten Onarıcı Tarım Kılavuzu
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        2018’de akıllı tarım uygulamalarına başlayan Anadolu Efes, 2024 yılında iklim krizine karşı tarım ekosisteminin dirençliliğini artırmak için onarıcı sistemler geliştiren, ekolojik ve sosyal sorunlara çözümler üreten sosyal girişim Anadolu Meraları ile “Tarladan Şişeye Onarım” programını başlattı. Şirketten yapılan açıklamaya göre; Anadolu Efes, tedarik ağının haritalandırılarak onarıcı bir topluluk altyapısına dönüştürmeyi, onarıcı tarım ve bütüncül yönetim anlayışının yaygınlaşmasını sağlamayı amaçlıyor. Aynı zamanda, çiftçilerin refahını ve doğal kaynakların korunmasını önceliklendirerek, doğayla uyumlu bir üretim ekosistemi oluşturmayı hedefliyor.

        Program kapsamında pilot bölgelerde onarıcı tarım uygulamalarına başlayan şirket, bir yandan ekosistemin bu alandaki bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmeye odaklanırken, bir yandan da tarım alanında bir kaynak oluşturarak, Anadolu Meraları ile birlikte sektörünün ilk Onarıcı Tarım Kılavuzu’nu yayımladı. Bu kılavuz, geleceğin tarımı için faaliyet gösterenlere bir rehber niteliğinde.

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