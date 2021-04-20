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Anadolu Grubu’ndan Anadolu yersincabı biyoçeşitlilik projesi

Anadolu Grubu, biyoçeşitliliğin korunması hedefleri kapsamında, Anadolu yersincabı türünün neslinin devamına katkı sağlayacak bir proje duyurdu. Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu, "Biyoçeşitlilik, gezegenimiz için bir yaşam destek sistemi. Doğaya yapılacak en önemli yatırımın biyolojik çeşitliliği muhafaza etmek, nadir ve tehdit altındaki türleri, canlı popülasyonlarını ve doğal alanları koruma altına almak olduğuna inanıyoruz" dedi

Anadolu Grubu’ndan Anadolu yersincabı biyoçeşitlilik projesi
HABERTURK.COM

Anadolu Grubu, çevre politikası kapsamında sürdürülebilirlik vizyonunda önemli bir yere sahip olan biyoçeşitlilik alanında yeni bir proje duyurdu.

Biyoçeşitlilik çalışmalarında Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi gereklerine uygun bir şekilde hareket eden Anadolu Grubu'nun bu kapsamda Hatay Tabiatı Koruma Derneği ile iş birliği yaparak, Anadolu yersincabı türünün korunmasına ve neslini sürdürmesine katkıda bulunmak üzere çalışacağı kaydedildi.

Yapılan açıklamaya göre, biyoçeşitlilik ve ekolojik dengenin sağlanması açısından çok önemli bir tür olan ve popülasyonu giderek azalan Anadolu yersincabı, Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde “tehlikeye yakın”’ kategorisinde sınıflandırılıyor. Konya Karapınar’da yürütülen ekolojik araştırmalarda 350 birey Anadolu yersincabının tespit edildiği proje ile biyoçeşitliliğin yanı sıra toprak, su ve diğer doğal kaynakların korunması ve daha verimli kılınması amaçlanıyor.

Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu, biyoçeşitlilik alanında uluslararası organizasyonlar ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışarak yerel ekosistemleri geliştirmeye yönelik faaliyetler yürüttüklerini belirterek, "Biyoçeşitlilik, gezegenimiz için bir yaşam destek sistemi. Dünya nüfusu gittikçe artıyor ve geçim kaynaklarımız gezegenimizin biyolojik çeşitliliğine bağlı. Doğaya yapılacak en önemli yatırımın biyolojik çeşitliliği muhafaza etmek, nadir ve tehdit altındaki türleri, canlı popülasyonlarını ve doğal alanları koruma altına almak olduğuna inanıyoruz. Anadolu Grubu olarak bu alandaki sorumluluğumuzu yerine getirmek için çalışıyor ve şirketlerimizin faaliyet gösterdikleri sektörlerle ilişkili biyoçeşitlilik çalışmaları hayata geçiriyoruz" dedi.

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