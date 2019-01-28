Anadolu Hayat, online otomatik katılım sağlıyor

2017 yılı başından itibaren kademeli geçiş ile uygulamaya giren otomatik katılımın altıncı ve son fazı Ocak ayı itibarıyla başladı. Çalışan sayısı 5 ile 9 arasında olan yaklaşık 300 bin kurumun Ocak ayı içerisinde sisteme dâhil olması bekleniyor. Otomatik katılıma ilişkin tüm süreçleri kolaylaştırmak ve hızlandırmak için yola çıkan Anadolu Hayat Emeklilik, birkaç dakika içinde otomatik katılıma giriş işlemlerinin yapılabildiği “Online Otomatik Katılım” sayfasını kurumların, serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin hizmetine sundu.

Anadolu Hayat Emeklilik, otomatik katılım kapsamındaki pratik çözümleri ile bu süreci en kolay şekilde geçirmeleri için kurumlara destek veriyor. 5 - 9 arasında çalışanı olan kurumların otomatik katılıma geçişlerinin Ocak ayı itibarıyla başladığını ve ücret ödeme tarihlerine bağlı olarak Ocak ayında tamamlanması gerektiğini hatırlatan Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan, “300 bin dolayında kurum sisteme dahil oluyor. Bu kurumlar için süreçlerini hızlı ve verimli yönetmenin en öncelikli konular arasında olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle iş ortaklarımızın otomatik katılım için harcayacakları eforu en aza indirmeyi hedefliyoruz” dedi.

BORDRO PROGRAMLARI İLE UYUMLU

2017 yılında otomatik katılımın yürürlüğe girmesiyle birlikte bugüne kadar 5 milyonu aşkın çalışanın birikim yapmaya başladığına dikkat çeken Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan, kurumların veya serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin, anadoluhayat.com.tr internet sitesindeki “Online Otomatik Katılım” sayfasından diledikleri anda teklif alarak otomatik katılım sözleşmelerini hemen oluşturabildiklerini belirtti. Ayrıca kurumların, çalışanlarının bireysel emeklilik hesaplarına ilişkin pek çok işlemi için bordro programları ile entegre çalışabildiklerini dile getiren Erkan, “Şirketimizin online entegrasyon sağladığı bordro uygulamalarını kullanan işverenler, çalışanlarının otomatik katılım kapsamındaki bireysel emeklilik hesaplarına ilişkin hesap açılışı, ödeme, güncel durum sorgulama gibi birçok işlemi bordro programları aracılığıyla anlık olarak gerçekleştirebiliyor. Bu sayede operasyonel süreçlerde kolaylık sağlanırken, olası hataların önüne geçiliyor” dedi.