Anadolu Hayat, online otomatik katılım sağlıyor

2017 yılı başından itibaren kademeli geçiş ile uygulamaya giren otomatik katılımın altıncı ve son fazı Ocak ayı itibarıyla başladı. Çalışan sayısı 5 ile 9 arasında olan yaklaşık 300 bin kurumun Ocak ayı içerisinde sisteme dâhil olması bekleniyor. Otomatik katılıma ilişkin tüm süreçleri kolaylaştırmak ve hızlandırmak için yola çıkan Anadolu Hayat Emeklilik, birkaç dakika içinde otomatik katılıma giriş işlemlerinin yapılabildiği “Online Otomatik Katılım” sayfasını kurumların, serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin hizmetine sundu.
Anadolu Hayat Emeklilik, otomatik katılım kapsamındaki pratik çözümleri ile bu süreci en kolay şekilde geçirmeleri için kurumlara destek veriyor. 5 - 9 arasında çalışanı olan kurumların otomatik katılıma geçişlerinin Ocak ayı itibarıyla başladığını ve ücret ödeme tarihlerine bağlı olarak Ocak ayında tamamlanması gerektiğini hatırlatan Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan, “300 bin dolayında kurum sisteme dahil oluyor. Bu kurumlar için süreçlerini hızlı ve verimli yönetmenin en öncelikli konular arasında olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle iş ortaklarımızın otomatik katılım için harcayacakları eforu en aza indirmeyi hedefliyoruz” dedi.
BORDRO PROGRAMLARI İLE UYUMLU
2017 yılında otomatik katılımın yürürlüğe girmesiyle birlikte bugüne kadar 5 milyonu aşkın çalışanın birikim yapmaya başladığına dikkat çeken Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan, kurumların veya serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin, anadoluhayat.com.tr internet sitesindeki “Online Otomatik Katılım” sayfasından diledikleri anda teklif alarak otomatik katılım sözleşmelerini hemen oluşturabildiklerini belirtti. Ayrıca kurumların, çalışanlarının bireysel emeklilik hesaplarına ilişkin pek çok işlemi için bordro programları ile entegre çalışabildiklerini dile getiren Erkan, “Şirketimizin online entegrasyon sağladığı bordro uygulamalarını kullanan işverenler, çalışanlarının otomatik katılım kapsamındaki bireysel emeklilik hesaplarına ilişkin hesap açılışı, ödeme, güncel durum sorgulama gibi birçok işlemi bordro programları aracılığıyla anlık olarak gerçekleştirebiliyor. Bu sayede operasyonel süreçlerde kolaylık sağlanırken, olası hataların önüne geçiliyor” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.