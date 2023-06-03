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Anadolu leoparı yeniden görüntülendi!

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), nesli tehlike altında olan Anadolu leoparının yeniden görüntülendiğini duyurdu

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DHA
  • Anadolu leoparı yeniden görüntülendi! "Efsane bu kadim topraklarda" notuyla paylaşıldı

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü´nün Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, nesli tehlike altında olan ve 1974´ten sonra Türkiye´de ilk kez 25 Ağustos 2019'da fotokapan görüntülerine yansıyan Anadolu leoparının yeniden görüntülendiği belirtildi.
  • Anadolu leoparı yeniden görüntülendi! "Efsane bu kadim topraklarda" notuyla paylaşıldı

    Anadolu leoparının fotokapana yansıyan görüntüsü 'Efsane bütün heybetiyle bu kadim topraklarda yeniden görüntülendi' notuyla paylaşılarak, şöyle denildi:

     
  • Anadolu leoparı yeniden görüntülendi! "Efsane bu kadim topraklarda" notuyla paylaşıldı

    "Bu kadim topraklar ilelebet onun yurdu olsun diye izlerini sürüyor, işaretlerini takip ediyor ve onu koruyoruz. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) verilerine göre hassas 'en tehlikede' kategorisinde yer alan ülkemiz yaban hayatının nadide türü Anadolu parsı, genel müdürlüğümüzce kurulan fotokapanlarla 25 Ağustos 2019 tarihinde ilk kez görüntülendi.
  • Anadolu leoparı yeniden görüntülendi! "Efsane bu kadim topraklarda" notuyla paylaşıldı

    1974 yılından bu yana nesli tükendiği düşünülen Anadolu'nun bu en özel ve ender türünü araştırma, izleme ve koruma faaliyetleri Genel Müdürlüğümüzce titizlikle gerçekleştiriliyor. Bütün leopar alt türleri arasında en büyük leopar alt türü olan Anadolu parsı, yalnızca biyoçeşitlilik açısından değil Anadolu'nun tarih ve kültüründe de önemli bir değere sahip."
  • Anadolu leoparı yeniden görüntülendi! "Efsane bu kadim topraklarda" notuyla paylaşıldı

    Anadolu leoparının, elde edilen bulgulara göre günde 25 kilometreden fazla hattı dolaştığı da tespit edildi.

     

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