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        Haberler Gündem Anadolu Otoyolu'nda şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 19:30 Güncelleme: 15.07.2024 - 19:30
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        Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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        Otoyolun Ankara istikameti Yongalık mevkisinde Erdal Y. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

        Savrulan araç bariyeri aşarak yaklaşık 30 metre şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile araçtakiler Yeter K. ve Filiz Y. yaralandı, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Filiz Y’nin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık görevlileri, sürücü ile Yeter K.'yi Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

        Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Filiz Y.'nin cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna konuldu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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