Anadolu Üniversitesi taban ve tavan puanları 2017!

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği DİL

(2017:DİL-1) 70 + 2

70 + 2

70 + 2

70 + 2 72

72

72

72 27.036

24.300

23.000

21.000 326,99180

325,36910

311,06025

305,55747

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Edebiyat Fakültesi Arkeoloji EA

(2017:TM-3) 60 + 2

60 + 2

60 + 2

60 + 2 62

62

62

62 396.946

355.000

326.000

318.000 250,47259

282,42181

262,45539

255,72989

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın SÖZEL

(2017:TS-1) 80 + 2

80 + 2

80 + 2

80 + 2 82

82

82

82 116.756

82.300

57.700

43.400 336,08468

342,25510

343,89481

350,83275

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği

(İngilizce) SAYISAL

(2017:MF-4) 70 + 2

70 + 2

70 + 2

70 + 2 72

72

72

72 48.186

50.100

47.100

48.000 395,86497

398,27413

373,43109

383,45719

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAYISAL

(2017:MF-1) 60 + 2

70 + 2

70 + 2

70 + 2 13

72

72

72 Dolmadı

310.912

236.000

228.000 244,95701

312,19327

289,61975

301,39402

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Fen Fakültesi Biyoloji SAYISAL

(2017:MF-2) 50 + 2

45 + 2

45 + 2

60 + 2 52

47

47

43 240.822

225.000

227.000

Dolmadı 248,71684

246,35652

233,05246

Dolmadı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Fen Fakültesi Biyoloji (İngilizce)(UOLP-ABD State University of New York University at Albany)(Ücretli) SAYISAL

(2017:MF-2) 10 + 0

10 + 0

10 + 0

0 + 0 5

2

2

0 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

— Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

—

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA

(2017:TM-1) 80 + 2

80 + 2

80 + 2

80 + 2 82

82

82

82 222.397

220.000

180.000

157.000 277,81718

302,88664

287,12235

296,10475

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(Açıköğretim) EA

(2017:TM-1) 1500 + 38

1500 + 38

1500 + 38

1500 + 38 33

1538

1538

1538 Dolmadı

1.375.028

—

— Dolmadı

227,71346

188,38259

228,73263

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği SAYISAL

(2017:MF-4) 70 + 2

70 + 2

70 + 2

70 + 2 72

72

72

72 190.736

181.000

153.000

146.000 268,46821

270,15437

267,76635

271,36255

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği

(KKTC Uyruklu) SAYISAL

(2017:MF-4) 1 + 0

1 + 0

1 + 0

0 + 0 0

1

1

0 Dolmadı

206.000

161.000

— Dolmadı

256,03841

263,28851

—

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi SAYISAL

(2017:MF-3) 30 + 1

30 + 1

30 + 1

30 + 1 31

31

31

31 34.463

33.400

31.400

33.000 421,64620

426,10930

406,39824

410,27682

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi

(KKTC Uyruklu) SAYISAL

(2017:MF-3) 1 + 0

1 + 0

1 + 0

2 + 0 1

1

1

2 61.583

63.635

66.300

70.900 381,94564

377,87781

351,18375

345,89247

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Eczacılık Fakültesi Eczacılık SAYISAL

(2017:MF-3) 120 + 3

120 + 3

120 + 3

125 + 4 123

123

123

129 29.403

29.100

28.400

28.600 430,45296

434,01740

412,40446

419,36961

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği

(İngilizce) SAYISAL

(2017:MF-4) 80 + 2

80 + 2

80 + 2

80 + 2 82

82

82

82 44.459

42.000

38.100

37.700 401,58127

411,64829

388,41369

402,47584

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği SAYISAL

(2017:MF-4) 65 + 2

65 + 2

60 + 2

60 + 2 67

67

62

62 56.723

51.600

45.500

43.900 383,94020

395,88761

375,95600

390,61249

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım SAYISAL

(2017:MF-4) 60 + 2

60 + 2

60 + 2

60 + 2 62

62

62

62 105.812

93.100

84.300

75.900 328,96386

342,14741

325,04257

340,97446

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım

(KKTC Uyruklu) SAYISAL

(2017:MF-4) 2 + 0

1 + 0

1 + 0

0 + 0 0

0

0

0 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

— Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

—

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Edebiyat Fakültesi Felsefe EA

(2017:TM-3) 50 + 2

50 + 2

40 + 1

40 + 1 52

52

41

41 254.444

223.000

201.000

211.000 288,73679

318,89360

296,06955

286,60094

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Açıköğretim Fakültesi Felsefe(Açıköğretim) EA

(2017:TM-3) 1000 + 25

1000 + 25

1000 + 25

1000 + 25 80

1025

1025

1025 Dolmadı

1.399.087

—

— Dolmadı

234,72260

199,75091

222,81392

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Fen Fakültesi Fizik SAYISAL

(2017:MF-2) 25 + 1

15 + 1

0 + 0

10 + 1 26

16

0

4 267.936

265.000

—

Dolmadı 237,75311

228,33991

—

Dolmadı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi Fransızca Öğretmenliği DİL

(2017:DİL-1) 40 + 1

40 + 1

50 + 2

50 + 2 41

41

52

52 29.844

29.300

28.300

26.700 315,24496

302,04949

288,67737

276,76526

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte)

(Ücretsiz) SÖZEL

(2017:TS-2) 50 + 2

40 + 1

40 + 1

40 + 1 52

41

41

41 31.564

24.700

26.231

22.900 406,86155

410,19878

374,89091

375,93158

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Açıköğretim) SÖZEL

(2017:TS-2) 2000 + 50

2000 + 50

2000 + 50

0 + 0 2050

2050

2050

0 493.805

1.124.492

—

— 234,30699

259,39616

228,75651

—

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

İletişim Bilimleri Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Fakülte)

(Ücretsiz) SÖZEL

(2017:TS-2) 70 + 2

70 + 2

70 + 2

70 + 2 72

72

72

72 71.670

42.700

33.619

17.500 372,35184

389,39085

365,60574

385,85475

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği(Fakülte) SAYISAL

(2017:MF-4) 40 + 1

30 + 1

30 + 1

30 + 1 41

31

31

31 77.288

66.700

54.600

52.000 358,12363

374,35926

362,14147

376,52220

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği(Fakülte)

(KKTC Uyruklu) SAYISAL

(2017:MF-4) 2 + 0

1 + 0

0 + 0

0 + 0 0

1

0

0 Dolmadı

80.000

—

— Dolmadı

357,57434

—

—

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

İşletme Fakültesi Havacılık Yönetimi(Açıköğretim) EA

(2017:TM-1) 2000 + 50

2000 + 50

0 + 0

0 + 0 234

2050

0

0 Dolmadı

1.186.622

—

— Dolmadı

253,85636

—

—

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi(Fakülte) EA

(2017:TM-1) 60 + 2

60 + 2

0 + 0

0 + 0 62

62

0

0 85.242

77.400

—

— 348,42881

374,62970

—

—

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Hukuk Fakültesi Hukuk EA

(2017:TM-3) 380 + 10

400 + 10

400 + 10

400 + 10 390

410

410

410 16.200

16.900

15.400

20.300 428,67341

440,41261

412,38516

415,30135

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık SAYISAL

(2017:MF-4) 60 + 2

50 + 2

45 + 2

45 + 2 62

52

47

47 88.911

73.500

62.500

58.300 345,46271

365,54661

351,21103

366,27829

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat EA

(2017:TM-1) 180 + 5

180 + 5

180 + 5

190 + 5 185

185

185

195 204.929

206.000

174.000

157.000 284,30577

307,47307

289,47290

296,01813

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat

(İngilizce) EA

(2017:TM-1) 90 + 3

90 + 3

90 + 3

95 + 3 93

93

93

98 143.063

132.000

121.000

96.300 312,01855

339,24630

313,40558

330,72545

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat

(İngilizce)(UOLP-SUNY Cortland)(Ücretli) EA

(2017:TM-1) 20 + 0

40 + 0

40 + 0

40 + 0 7

20

17

13 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

İktisat Fakültesi İktisat(Açıköğretim) EA

(2017:TM-1) 3000 + 75

1000 + 25

1250 + 32

1250 + 32 3000 + 75

1000 + 25

1250 + 32

1250 + 32 Dolmadı

1.351.318

—

— Dolmadı

239,04581

199,60658

229,88589

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi SÖZEL

(2017:TS-1) 80 + 2

80 + 2

80 + 2

80 + 2 82

82

82

82 97.058

64.400

49.000

41.500 346,40754

354,20772

350,82707

352,70385

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAYISAL

(2017:MF-1) 80 + 2

80 + 2

80 + 2

80 + 2 82

82

82

82 71.802

63.200

51.000

53.800 364,96481

383,84153

368,54435

377,09295

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği DİL

(2017:DİL-1) 160 + 4

160 + 4

160 + 4

160 + 4 164

164

164

164 6.829

6.680

5.940

4.810 431,46814

433,78703

418,59848

429,12008

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(UOLP-SUNY Cortland)(Ücretli) DİL

(2017:DİL-1) 30 + 0

30 + 0

40 + 0

40 + 0 30

30

20

29 53.253

56.300

Dolmadı

Dolmadı 240,95293

219,71521

Dolmadı

Dolmadı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği SAYISAL

(2017:MF-4) 65 + 2

65 + 2

60 + 2

60 + 2 67

67

62

62 58.662

52.700

46.600

43.900 381,24339

394,24824

374,25028

390,69810

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği

(KKTC Uyruklu) SAYISAL

(2017:MF-4) 2 + 0

1 + 0

1 + 0

0 + 0 0

0

0

0 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

— Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

—

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Fen Fakültesi İstatistik SAYISAL

(2017:MF-1) 60 + 2

60 + 2

60 + 2

60 + 2 62

62

62

62 265.729

282.000

236.000

230.000 234,18127

226,66898

230,43840

229,79917

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme EA

(2017:TM-1) 180 + 5

180 + 5

180 + 5

205 + 6 185

185

185

211 220.982

224.000

191.000

174.000 278,31153

301,39057

283,27958

288,57775

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme

(İngilizce) EA

(2017:TM-1) 80 + 2

80 + 2

80 + 2

90 + 3 82

82

82

93 120.002

112.000

107.000

88.800 324,99279

349,99650

321,38439

336,30876

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

İşletme Fakültesi İşletme

(İngilizce) EA

(2017:TM-1) 2000 + 50

0 + 0

0 + 0

0 + 0 35

0

0

0 Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

—

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme

(İngilizce)(UOLP-SUNY Empire State College)(Ücretli) EA

(2017:TM-1) 20 + 0

20 + 0

20 + 0

40 + 0 20

20

20

40 365.773

392.000

406.000

420.000 237,44267

258,79078

230,79299

220,00146

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

İşletme Fakültesi İşletme(Açıköğretim) EA

(2017:TM-1) 9000 + 225

6500 + 163

7500 + 188

7500 + 188 271

6663

7688

7688 Dolmadı

1.484.603

—

— Dolmadı

226,76080

184,45120

221,11315

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi(Açıköğretim) EA

(2017:TM-3) 6000 + 150

4000 + 100

5000 + 125

5000 + 125 1067

4100

5125

5125 Dolmadı

1.105.317

—

— Dolmadı

261,08975

225,10520

244,66939

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Fen Fakültesi Kimya SAYISAL

(2017:MF-2) 70 + 2

70 + 2

70 + 2

50 + 2 72

72

72

52 254.961

258.000

236.000

226.000 242,74788

231,50141

228,96644

223,63353

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Fen Fakültesi Kimya (İngilizce)(UOLP-ABD State University of New York University at Albany)(Ücretli) SAYISAL

(2017:MF-2) 10 + 0

10 + 0

10 + 0

0 + 0 4

1

1

0 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

— Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

—

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği SAYISAL

(2017:MF-4) 70 + 2

70 + 2

70 + 2

70 + 2 72

72

72

72 133.031

128.000

113.000

105.000 305,90786

308,62080

297,61939

306,96348

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

İşletme Fakültesi Konaklama İşletmeciliği(Fakülte)(Açıköğretim) EA

(2017:TM-1) 1000 + 25

1000 + 25

1000 + 25

1000 + 25 8

1025

1025

1025 Dolmadı

1.522.822

—

— Dolmadı

223,08047

180,57413

217,10568

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği SAYISAL

(2017:MF-4) 60 + 2

60 + 2

0 + 0

0 + 0 62

62

0

0 67.768

68.300

—

— 369,56233

372,27514

—

—

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye EA

(2017:TM-1) 110 + 3

110 + 3

110 + 3

120 + 3 113

113

113

123 160.307

147.000

133.000

114.000 303,38596

331,93286

306,96438

318,98518

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye

(KKTC Uyruklu) EA

(2017:TM-1) 2 + 0

1 + 0

1 + 0

0 + 0 0

1

1

0 Dolmadı

239.000

241.000

— Dolmadı

296,64256

267,64414

—

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

İktisat Fakültesi Maliye(Açıköğretim) EA

(2017:TM-1) 4000 + 100

3000 + 75

3000 + 75

3000 + 75 124

3075

3075

3075 Dolmadı

1.468.786

—

— Dolmadı

228,25301

188,05588

221,04286

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

(İngilizce) SAYISAL

(2017:MF-4) 70 + 2

70 + 2

70 + 2

70 + 2 72

72

72

72 138.598

135.000

120.000

117.000 301,73279

302,57257

291,39065

295,65473

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Fen Fakültesi Matematik SAYISAL

(2017:MF-1) 85 + 3

85 + 3

85 + 3

80 + 2 88

88

88

82 173.643

175.000

164.000

174.000 278,49407

278,26093

264,29960

258,50726

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık SAYISAL

(2017:MF-4) 100 + 3

100 + 3

60 + 2

60 + 2 103

103

62

62 35.912

32.500

28.100

27.500 415,13167

428,45852

406,84037

423,40831

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı(Fakülte) EA

(2017:TM-2) 65 + 2

65 + 2

65 + 2

65 + 2 67

67

67

67 239.412

220.000

205.000

190.000 281,41338

309,36071

284,86042

294,04433

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı(Fakülte) EA

(2017:TM-2) 1 + 0

0 + 0

0 + 0

0 + 0 0

0

0

0 Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

—

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZEL

(2017:TS-1) 60 + 2

60 + 2

60 + 2

60 + 2 62

62

62

62 21.736

135.600

90.800

88.600 408,03889

393,60023

369,10148

389,74109

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZEL

(2017:TS-1) 150 + 4

150 + 4

0 + 0

0 + 0 154

154

0

0 15.092

79.508

—

— 419,02995

405,63374

—

—

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj SAYISAL

(2017:MF-4) 15 + 1

15 + 1

15 + 1

15 + 1 16

16

16

16 7.808

6.190

8.350

8.810 477,54702

492,79969

458,16500

473,34355

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj

(KKTC Uyruklu) SAYISAL

(2017:MF-4) 1 + 0

0 + 0

0 + 0

0 + 0 0

0

0

0 Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

—

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA

(2017:TM-3) 60 + 2

40 + 1

40 + 1

40 + 1 62

41

41

41 32.776

29.100

24.100

22.400 405,90628

424,26236

398,75946

410,66796

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı

(Rusça) DİL

(2017:DİL-3) 40 + 1

40 + 1

40 + 1

55 + 2 41

41

41

57 21.775

21.000

16.700

16.900 377,41539

382,71571

370,99027

374,17899

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi(Açıköğretim) EA

(2017:TM-1) 2000 + 50

2000 + 50

2000 + 50

0 + 0 765

2050

2050

0 Dolmadı

582.462

—

— Dolmadı

312,28627

274,82056

—

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi

(Ücretsiz) SÖZEL

(2017:TS-2) 70 + 2

70 + 2

70 + 2

70 + 2 72

72

72

72 207.935

149.000

135.000

108.000 306,14970

325,02243

310,19596

313,94198

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA

(2017:TM-2) 90 + 3

90 + 3

90 + 3

100 + 3 93

93

93

103 78.791

78.200

70.600

87.000 359,27762

378,64545

350,74366

340,73742

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon

(Ücretsiz) SÖZEL

(2017:TS-2) 55 + 2

45 + 2

45 + 2

45 + 2 57

47

47

47 44.889

27.900

20.923

15.600 393,43914

405,97143

382,86814

390,35408

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL

(2017:TS-1) 60 + 2

60 + 2

60 + 2

60 + 2 62

62

62

62 82.972

42.200

38.500

27.600 354,59484

373,26058

360,47527

369,03662

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet(Açıköğretim) EA

(2017:TM-3) 500 + 13

500 + 13

500 + 13

0 + 0 513

513

513

0 250.976

137.006

—

— 289,83908

394,20479

353,52690

—

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet(Fakülte) EA

(2017:TM-3) 50 + 2

50 + 2

40 + 1

40 + 1 52

52

41

41 68.056

55.900

43.500

39.800 374,89668

399,30846

377,43151

387,54320

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Edebiyat Fakültesi Sosyoloji EA

(2017:TM-3) 80 + 2

80 + 2

80 + 2

80 + 2 82

82

82

82 135.813

115.000

103.000

107.000 335,34168

362,86943

336,42329

333,13025

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Edebiyat Fakültesi Sosyoloji

(İngilizce)(UOLP-ABD State University of New York University at Albany)(Ücretli) EA

(2017:TM-3) 10 + 0

10 + 0

10 + 0

0 + 0 10

10

9

0 478.080

499.000

Dolmadı

— 232,05263

250,80840

Dolmadı

—

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji(Açıköğretim) EA

(2017:TM-3) 4000 + 100

4000 + 100

5000 + 125

5000 + 125 710

4100

5125

5125 Dolmadı

1.019.819

—

— Dolmadı

268,79696

233,06113

249,84425

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği(Fakülte) EA

(2017:TM-3) 60 + 2

50 + 2

40 + 1

35 + 1 62

52

41

36 189.877

193.000

178.000

200.000 311,66667

329,45720

303,89245

290,27638

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Edebiyat Fakültesi Tarih

(Ücretsiz) SÖZEL

(2017:TS-2) 80 + 2

80 + 2

80 + 2

80 + 2 82

82

82

82 135.844

78.500

74.600

64.100 335,78462

361,30638

340,13982

340,39266

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Açıköğretim Fakültesi Tarih(Açıköğretim) SÖZEL

(2017:TS-2) 2500 + 63

2500 + 63

3000 + 75

3000 + 75 1805

2563

3075

3075 Dolmadı

1.381.402

—

— Dolmadı

236,33252

184,43609

217,50877

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği(Fakülte) EA

(2017:TM-1) 50 + 2

50 + 2

45 + 2

45 + 2 52

52

47

47 307.108

297.000

250.000

231.000 251,96481

280,30191

265,02054

267,61096

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği DİL

(2017:DİL-1) 40 + 1

40 + 1

40 + 1

40 + 1 41

41

41

41 24.584

23.200

19.000

17.100 337,59029

330,49749

330,36779

329,84665

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

(Ücretsiz) SÖZEL

(2017:TS-2) 60 + 2

60 + 2

60 + 2

60 + 2 62

62

62

62 74.251

40.500

37.100

32.200 370,59715

391,55734

369,55628

370,33095

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı(Açıköğretim SÖZEL

(2017:TS-2) 4000 + 100

4000 + 100

5000 + 125

5000 + 125 2699

4100

5125

5125 Dolmadı

1.328.646

—

— Dolmadı

241,11501

203,54232

223,12592

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Gövde-Motor Bakım(Fakülte) SAYISAL

(2017:MF-4) 60 + 2

50 + 2

50 + 2

50 + 2 62

52

52

52 71.719

62.700

55.500

54.700 364,70804

379,68858

360,87554

372,03006

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler

(İngilizce) EA

(2017:TM-3) 2000 + 50

0 + 0

0 + 0

0 + 0 101

0

0

0 Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

—

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler(Açıköğretim) EA

(2017:TM-3) 5000 + 125

3500 + 88

5000 + 125

5000 + 125 444

3588

4424

5125 Dolmadı

1.493.879

Dolmadı

— Dolmadı

225,86756

Dolmadı

218,91793

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi(Açıköğretim) EA

(2017:TM-1) 2000 + 50

2000 + 50

2000 + 50

0 + 0 142

2050

2050

0 Dolmadı

1.346.645

—

— 198,00131

239,49286

200,21936

—