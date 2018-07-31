Anadolu Üniversitesi taban ve tavan puanları 2017!

Üniversite sınav sonuçlarını öğrenen vatandaşlar, puanlarına uygun en iyi üniversiteyi seçmeye çalışıyor. İşte üniversite adayları tarafından araştırılanlar arasında yer alan Anadolu Üniversitesi taban-tavan puanları ve tüm detaylar haberimizde...
|Üniversite Adı/Fakülte
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kontenjan*
2017
2016
2015
2014
|Yerleşen
2017
2016
2015
2014
|Başarı Sırası (0.12)
2017
2016
2015
2014
|Taban Puan
2017
2016
2015
2014
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
|Almanca Öğretmenliği
|DİL
(2017:DİL-1)
|70 + 2
70 + 2
70 + 2
70 + 2
|72
72
72
72
|27.036
24.300
23.000
21.000
|326,99180
325,36910
311,06025
305,55747
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
|EA
(2017:TM-3)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2
|62
62
62
62
|396.946
355.000
326.000
318.000
|250,47259
282,42181
262,45539
255,72989
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İletişim Bilimleri Fakültesi
|Basın ve Yayın
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2
|82
82
82
82
|116.756
82.300
57.700
43.400
|336,08468
342,25510
343,89481
350,83275
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|70 + 2
70 + 2
70 + 2
70 + 2
|72
72
72
72
|48.186
50.100
47.100
48.000
|395,86497
398,27413
373,43109
383,45719
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
|SAYISAL
(2017:MF-1)
|60 + 2
70 + 2
70 + 2
70 + 2
|13
72
72
72
|Dolmadı
310.912
236.000
228.000
|244,95701
312,19327
289,61975
301,39402
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
|Biyoloji
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|50 + 2
45 + 2
45 + 2
60 + 2
|52
47
47
43
|240.822
225.000
227.000
Dolmadı
|248,71684
246,35652
233,05246
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
|Biyoloji (İngilizce)(UOLP-ABD State University of New York University at Albany)(Ücretli)
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|10 + 0
10 + 0
10 + 0
0 + 0
|5
2
2
0
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|EA
(2017:TM-1)
|80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2
|82
82
82
82
|222.397
220.000
180.000
157.000
|277,81718
302,88664
287,12235
296,10475
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(Açıköğretim)
|EA
(2017:TM-1)
|1500 + 38
1500 + 38
1500 + 38
1500 + 38
|33
1538
1538
1538
|Dolmadı
1.375.028
—
—
|Dolmadı
227,71346
188,38259
228,73263
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Çevre Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|70 + 2
70 + 2
70 + 2
70 + 2
|72
72
72
72
|190.736
181.000
153.000
146.000
|268,46821
270,15437
267,76635
271,36255
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Çevre Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|1 + 0
1 + 0
1 + 0
0 + 0
|0
1
1
0
|Dolmadı
206.000
161.000
—
|Dolmadı
256,03841
263,28851
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Dil ve Konuşma Terapisi
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|30 + 1
30 + 1
30 + 1
30 + 1
|31
31
31
31
|34.463
33.400
31.400
33.000
|421,64620
426,10930
406,39824
410,27682
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Dil ve Konuşma Terapisi
(KKTC Uyruklu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|1 + 0
1 + 0
1 + 0
2 + 0
|1
1
1
2
|61.583
63.635
66.300
70.900
|381,94564
377,87781
351,18375
345,89247
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|120 + 3
120 + 3
120 + 3
125 + 4
|123
123
123
129
|29.403
29.100
28.400
28.600
|430,45296
434,01740
412,40446
419,36961
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2
|82
82
82
82
|44.459
42.000
38.100
37.700
|401,58127
411,64829
388,41369
402,47584
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|65 + 2
65 + 2
60 + 2
60 + 2
|67
67
62
62
|56.723
51.600
45.500
43.900
|383,94020
395,88761
375,95600
390,61249
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|Endüstriyel Tasarım
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2
|62
62
62
62
|105.812
93.100
84.300
75.900
|328,96386
342,14741
325,04257
340,97446
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|Endüstriyel Tasarım
(KKTC Uyruklu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|2 + 0
1 + 0
1 + 0
0 + 0
|0
0
0
0
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Felsefe
|EA
(2017:TM-3)
|50 + 2
50 + 2
40 + 1
40 + 1
|52
52
41
41
|254.444
223.000
201.000
211.000
|288,73679
318,89360
296,06955
286,60094
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
|Felsefe(Açıköğretim)
|EA
(2017:TM-3)
|1000 + 25
1000 + 25
1000 + 25
1000 + 25
|80
1025
1025
1025
|Dolmadı
1.399.087
—
—
|Dolmadı
234,72260
199,75091
222,81392
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
|Fizik
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|25 + 1
15 + 1
0 + 0
10 + 1
|26
16
0
4
|267.936
265.000
—
Dolmadı
|237,75311
228,33991
—
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
|Fransızca Öğretmenliği
|DİL
(2017:DİL-1)
|40 + 1
40 + 1
50 + 2
50 + 2
|41
41
52
52
|29.844
29.300
28.300
26.700
|315,24496
302,04949
288,67737
276,76526
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte)
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|50 + 2
40 + 1
40 + 1
40 + 1
|52
41
41
41
|31.564
24.700
26.231
22.900
|406,86155
410,19878
374,89091
375,93158
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Açıköğretim)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|2000 + 50
2000 + 50
2000 + 50
0 + 0
|2050
2050
2050
0
|493.805
1.124.492
—
—
|234,30699
259,39616
228,75651
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İletişim Bilimleri Fakültesi
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Fakülte)
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|70 + 2
70 + 2
70 + 2
70 + 2
|72
72
72
72
|71.670
42.700
33.619
17.500
|372,35184
389,39085
365,60574
385,85475
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Havacılık Elektrik ve Elektroniği(Fakülte)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|40 + 1
30 + 1
30 + 1
30 + 1
|41
31
31
31
|77.288
66.700
54.600
52.000
|358,12363
374,35926
362,14147
376,52220
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Havacılık Elektrik ve Elektroniği(Fakülte)
(KKTC Uyruklu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|2 + 0
1 + 0
0 + 0
0 + 0
|0
1
0
0
|Dolmadı
80.000
—
—
|Dolmadı
357,57434
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
|Havacılık Yönetimi(Açıköğretim)
|EA
(2017:TM-1)
|2000 + 50
2000 + 50
0 + 0
0 + 0
|234
2050
0
0
|Dolmadı
1.186.622
—
—
|Dolmadı
253,85636
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Havacılık Yönetimi(Fakülte)
|EA
(2017:TM-1)
|60 + 2
60 + 2
0 + 0
0 + 0
|62
62
0
0
|85.242
77.400
—
—
|348,42881
374,62970
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
(2017:TM-3)
|380 + 10
400 + 10
400 + 10
400 + 10
|390
410
410
410
|16.200
16.900
15.400
20.300
|428,67341
440,41261
412,38516
415,30135
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|İç Mimarlık
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|60 + 2
50 + 2
45 + 2
45 + 2
|62
52
47
47
|88.911
73.500
62.500
58.300
|345,46271
365,54661
351,21103
366,27829
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
|EA
(2017:TM-1)
|180 + 5
180 + 5
180 + 5
190 + 5
|185
185
185
195
|204.929
206.000
174.000
157.000
|284,30577
307,47307
289,47290
296,01813
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
(İngilizce)
|EA
(2017:TM-1)
|90 + 3
90 + 3
90 + 3
95 + 3
|93
93
93
98
|143.063
132.000
121.000
96.300
|312,01855
339,24630
313,40558
330,72545
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
(İngilizce)(UOLP-SUNY Cortland)(Ücretli)
|EA
(2017:TM-1)
|20 + 0
40 + 0
40 + 0
40 + 0
|7
20
17
13
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
|İktisat(Açıköğretim)
|EA
(2017:TM-1)
|3000 + 75
1000 + 25
1250 + 32
1250 + 32
|3000 + 75
1000 + 25
1250 + 32
1250 + 32
|Dolmadı
1.351.318
—
—
|Dolmadı
239,04581
199,60658
229,88589
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İletişim Bilimleri Fakültesi
|İletişim Tasarımı ve Yönetimi
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2
|82
82
82
82
|97.058
64.400
49.000
41.500
|346,40754
354,20772
350,82707
352,70385
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAYISAL
(2017:MF-1)
|80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2
|82
82
82
82
|71.802
63.200
51.000
53.800
|364,96481
383,84153
368,54435
377,09295
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
|DİL
(2017:DİL-1)
|160 + 4
160 + 4
160 + 4
160 + 4
|164
164
164
164
|6.829
6.680
5.940
4.810
|431,46814
433,78703
418,59848
429,12008
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(UOLP-SUNY Cortland)(Ücretli)
|DİL
(2017:DİL-1)
|30 + 0
30 + 0
40 + 0
40 + 0
|30
30
20
29
|53.253
56.300
Dolmadı
Dolmadı
|240,95293
219,71521
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|65 + 2
65 + 2
60 + 2
60 + 2
|67
67
62
62
|58.662
52.700
46.600
43.900
|381,24339
394,24824
374,25028
390,69810
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|2 + 0
1 + 0
1 + 0
0 + 0
|0
0
0
0
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
|İstatistik
|SAYISAL
(2017:MF-1)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2
|62
62
62
62
|265.729
282.000
236.000
230.000
|234,18127
226,66898
230,43840
229,79917
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
|EA
(2017:TM-1)
|180 + 5
180 + 5
180 + 5
205 + 6
|185
185
185
211
|220.982
224.000
191.000
174.000
|278,31153
301,39057
283,27958
288,57775
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(İngilizce)
|EA
(2017:TM-1)
|80 + 2
80 + 2
80 + 2
90 + 3
|82
82
82
93
|120.002
112.000
107.000
88.800
|324,99279
349,99650
321,38439
336,30876
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
|İşletme
(İngilizce)
|EA
(2017:TM-1)
|2000 + 50
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|35
0
0
0
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(İngilizce)(UOLP-SUNY Empire State College)(Ücretli)
|EA
(2017:TM-1)
|20 + 0
20 + 0
20 + 0
40 + 0
|20
20
20
40
|365.773
392.000
406.000
420.000
|237,44267
258,79078
230,79299
220,00146
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
|İşletme(Açıköğretim)
|EA
(2017:TM-1)
|9000 + 225
6500 + 163
7500 + 188
7500 + 188
|271
6663
7688
7688
|Dolmadı
1.484.603
—
—
|Dolmadı
226,76080
184,45120
221,11315
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
|Kamu Yönetimi(Açıköğretim)
|EA
(2017:TM-3)
|6000 + 150
4000 + 100
5000 + 125
5000 + 125
|1067
4100
5125
5125
|Dolmadı
1.105.317
—
—
|Dolmadı
261,08975
225,10520
244,66939
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
|Kimya
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|70 + 2
70 + 2
70 + 2
50 + 2
|72
72
72
52
|254.961
258.000
236.000
226.000
|242,74788
231,50141
228,96644
223,63353
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
|Kimya (İngilizce)(UOLP-ABD State University of New York University at Albany)(Ücretli)
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|10 + 0
10 + 0
10 + 0
0 + 0
|4
1
1
0
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Kimya Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|70 + 2
70 + 2
70 + 2
70 + 2
|72
72
72
72
|133.031
128.000
113.000
105.000
|305,90786
308,62080
297,61939
306,96348
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
|Konaklama İşletmeciliği(Fakülte)(Açıköğretim)
|EA
(2017:TM-1)
|1000 + 25
1000 + 25
1000 + 25
1000 + 25
|8
1025
1025
1025
|Dolmadı
1.522.822
—
—
|Dolmadı
223,08047
180,57413
217,10568
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|60 + 2
60 + 2
0 + 0
0 + 0
|62
62
0
0
|67.768
68.300
—
—
|369,56233
372,27514
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Maliye
|EA
(2017:TM-1)
|110 + 3
110 + 3
110 + 3
120 + 3
|113
113
113
123
|160.307
147.000
133.000
114.000
|303,38596
331,93286
306,96438
318,98518
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Maliye
(KKTC Uyruklu)
|EA
(2017:TM-1)
|2 + 0
1 + 0
1 + 0
0 + 0
|0
1
1
0
|Dolmadı
239.000
241.000
—
|Dolmadı
296,64256
267,64414
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
|Maliye(Açıköğretim)
|EA
(2017:TM-1)
|4000 + 100
3000 + 75
3000 + 75
3000 + 75
|124
3075
3075
3075
|Dolmadı
1.468.786
—
—
|Dolmadı
228,25301
188,05588
221,04286
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
(İngilizce)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|70 + 2
70 + 2
70 + 2
70 + 2
|72
72
72
72
|138.598
135.000
120.000
117.000
|301,73279
302,57257
291,39065
295,65473
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
|Matematik
|SAYISAL
(2017:MF-1)
|85 + 3
85 + 3
85 + 3
80 + 2
|88
88
88
82
|173.643
175.000
164.000
174.000
|278,49407
278,26093
264,29960
258,50726
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|Mimarlık
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|100 + 3
100 + 3
60 + 2
60 + 2
|103
103
62
62
|35.912
32.500
28.100
27.500
|415,13167
428,45852
406,84037
423,40831
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|Moda Tasarımı(Fakülte)
|EA
(2017:TM-2)
|65 + 2
65 + 2
65 + 2
65 + 2
|67
67
67
67
|239.412
220.000
205.000
190.000
|281,41338
309,36071
284,86042
294,04433
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|Moda Tasarımı(Fakülte)
|EA
(2017:TM-2)
|1 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|0
0
0
0
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2
|62
62
62
62
|21.736
135.600
90.800
88.600
|408,03889
393,60023
369,10148
389,74109
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|150 + 4
150 + 4
0 + 0
0 + 0
|154
154
0
0
|15.092
79.508
—
—
|419,02995
405,63374
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Pilotaj
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|15 + 1
15 + 1
15 + 1
15 + 1
|16
16
16
16
|7.808
6.190
8.350
8.810
|477,54702
492,79969
458,16500
473,34355
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Pilotaj
(KKTC Uyruklu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|1 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|0
0
0
0
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
(2017:TM-3)
|60 + 2
40 + 1
40 + 1
40 + 1
|62
41
41
41
|32.776
29.100
24.100
22.400
|405,90628
424,26236
398,75946
410,66796
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Rus Dili ve Edebiyatı
(Rusça)
|DİL
(2017:DİL-3)
|40 + 1
40 + 1
40 + 1
55 + 2
|41
41
41
57
|21.775
21.000
16.700
16.900
|377,41539
382,71571
370,99027
374,17899
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
|Sağlık Yönetimi(Açıköğretim)
|EA
(2017:TM-1)
|2000 + 50
2000 + 50
2000 + 50
0 + 0
|765
2050
2050
0
|Dolmadı
582.462
—
—
|Dolmadı
312,28627
274,82056
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Sanat Tarihi
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|70 + 2
70 + 2
70 + 2
70 + 2
|72
72
72
72
|207.935
149.000
135.000
108.000
|306,14970
325,02243
310,19596
313,94198
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
(2017:TM-2)
|90 + 3
90 + 3
90 + 3
100 + 3
|93
93
93
103
|78.791
78.200
70.600
87.000
|359,27762
378,64545
350,74366
340,73742
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İletişim Bilimleri Fakültesi
|Sinema ve Televizyon
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|55 + 2
45 + 2
45 + 2
45 + 2
|57
47
47
47
|44.889
27.900
20.923
15.600
|393,43914
405,97143
382,86814
390,35408
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2
|62
62
62
62
|82.972
42.200
38.500
27.600
|354,59484
373,26058
360,47527
369,03662
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
|Sosyal Hizmet(Açıköğretim)
|EA
(2017:TM-3)
|500 + 13
500 + 13
500 + 13
0 + 0
|513
513
513
0
|250.976
137.006
—
—
|289,83908
394,20479
353,52690
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Sosyal Hizmet(Fakülte)
|EA
(2017:TM-3)
|50 + 2
50 + 2
40 + 1
40 + 1
|52
52
41
41
|68.056
55.900
43.500
39.800
|374,89668
399,30846
377,43151
387,54320
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Sosyoloji
|EA
(2017:TM-3)
|80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2
|82
82
82
82
|135.813
115.000
103.000
107.000
|335,34168
362,86943
336,42329
333,13025
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Sosyoloji
(İngilizce)(UOLP-ABD State University of New York University at Albany)(Ücretli)
|EA
(2017:TM-3)
|10 + 0
10 + 0
10 + 0
0 + 0
|10
10
9
0
|478.080
499.000
Dolmadı
—
|232,05263
250,80840
Dolmadı
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
|Sosyoloji(Açıköğretim)
|EA
(2017:TM-3)
|4000 + 100
4000 + 100
5000 + 125
5000 + 125
|710
4100
5125
5125
|Dolmadı
1.019.819
—
—
|Dolmadı
268,79696
233,06113
249,84425
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
|Spor Yöneticiliği(Fakülte)
|EA
(2017:TM-3)
|60 + 2
50 + 2
40 + 1
35 + 1
|62
52
41
36
|189.877
193.000
178.000
200.000
|311,66667
329,45720
303,89245
290,27638
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Tarih
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2
|82
82
82
82
|135.844
78.500
74.600
64.100
|335,78462
361,30638
340,13982
340,39266
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
|Tarih(Açıköğretim)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|2500 + 63
2500 + 63
3000 + 75
3000 + 75
|1805
2563
3075
3075
|Dolmadı
1.381.402
—
—
|Dolmadı
236,33252
184,43609
217,50877
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte)
|EA
(2017:TM-1)
|50 + 2
50 + 2
45 + 2
45 + 2
|52
52
47
47
|307.108
297.000
250.000
231.000
|251,96481
280,30191
265,02054
267,61096
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
|Turizm Rehberliği
|DİL
(2017:DİL-1)
|40 + 1
40 + 1
40 + 1
40 + 1
|41
41
41
41
|24.584
23.200
19.000
17.100
|337,59029
330,49749
330,36779
329,84665
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2
|62
62
62
62
|74.251
40.500
37.100
32.200
|370,59715
391,55734
369,55628
370,33095
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı(Açıköğretim
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|4000 + 100
4000 + 100
5000 + 125
5000 + 125
|2699
4100
5125
5125
|Dolmadı
1.328.646
—
—
|Dolmadı
241,11501
203,54232
223,12592
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Uçak Gövde-Motor Bakım(Fakülte)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|60 + 2
50 + 2
50 + 2
50 + 2
|62
52
52
52
|71.719
62.700
55.500
54.700
|364,70804
379,68858
360,87554
372,03006
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
(2017:TM-3)
|2000 + 50
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|101
0
0
0
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler(Açıköğretim)
|EA
(2017:TM-3)
|5000 + 125
3500 + 88
5000 + 125
5000 + 125
|444
3588
4424
5125
|Dolmadı
1.493.879
Dolmadı
—
|Dolmadı
225,86756
Dolmadı
218,91793
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi(Açıköğretim)
|EA
(2017:TM-1)
|2000 + 50
2000 + 50
2000 + 50
0 + 0
|142
2050
2050
0
|Dolmadı
1.346.645
—
—
|198,00131
239,49286
200,21936
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
|Yönetim Bilişim Sistemleri(Açıköğretim)
|EA
(2017:TM-1)
|2000 + 50
2000 + 50
2000 + 50
0 + 0
|165
2050
2050
0
|Dolmadı
1.304.382
—
—
|Dolmadı
243,29497
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