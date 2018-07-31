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Anadolu Üniversitesi taban ve tavan puanları 2017!
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Anadolu Üniversitesi taban ve tavan puanları 2017! Anadolu Üniversitesi'nde hangi bölümler var?

2018 Anadolu Üniversitesi taban ve tavan puanları henüz açıklanmadı. Üniversite adayları Anadolu Üniversitesi taban ve tavan puanlarını merak ediyor. ÖSYM geçtiğimiz yılın taban ve tavan puanlarını yayımlamıştı. İşte 2017 Anadolu Üniversitesi taban ve tavan puanları...

31.07.2018 - 15:06 | Güncelleme:

Üniversite sınav sonuçlarını öğrenen vatandaşlar, puanlarına uygun en iyi üniversiteyi seçmeye çalışıyor. İşte üniversite adayları tarafından araştırılanlar arasında yer alan Anadolu Üniversitesi taban-tavan puanları ve tüm detaylar haberimizde...

Üniversite Adı/Fakülte Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan*
2017
2016
2015
2014		 Yerleşen
2017
2016
2015
2014		 Başarı Sırası (0.12)
2017
2016
2015
2014		 Taban Puan
2017
2016
2015
2014
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi		 Almanca Öğretmenliği DİL
(2017:DİL-1)		 70 + 2
70 + 2
70 + 2
70 + 2		 72
72
72
72		 27.036
24.300
23.000
21.000		 326,99180
325,36910
311,06025
305,55747
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Arkeoloji EA
(2017:TM-3)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2		 62
62
62
62		 396.946
355.000
326.000
318.000		 250,47259
282,42181
262,45539
255,72989
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İletişim Bilimleri Fakültesi		 Basın ve Yayın SÖZEL
(2017:TS-1)		 80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2		 82
82
82
82		 116.756
82.300
57.700
43.400		 336,08468
342,25510
343,89481
350,83275
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 70 + 2
70 + 2
70 + 2
70 + 2		 72
72
72
72		 48.186
50.100
47.100
48.000		 395,86497
398,27413
373,43109
383,45719
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi		 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAYISAL
(2017:MF-1)		 60 + 2
70 + 2
70 + 2
70 + 2		 13
72
72
72		 Dolmadı
310.912
236.000
228.000		 244,95701
312,19327
289,61975
301,39402
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi		 Biyoloji SAYISAL
(2017:MF-2)		 50 + 2
45 + 2
45 + 2
60 + 2		 52
47
47
43		 240.822
225.000
227.000
Dolmadı		 248,71684
246,35652
233,05246
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi		 Biyoloji (İngilizce)(UOLP-ABD State University of New York University at Albany)(Ücretli) SAYISAL
(2017:MF-2)		 10 + 0
10 + 0
10 + 0
0 + 0		 5
2
2
0		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA
(2017:TM-1)		 80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2		 82
82
82
82		 222.397
220.000
180.000
157.000		 277,81718
302,88664
287,12235
296,10475
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(Açıköğretim) EA
(2017:TM-1)		 1500 + 38
1500 + 38
1500 + 38
1500 + 38		 33
1538
1538
1538		 Dolmadı
1.375.028

 Dolmadı
227,71346
188,38259
228,73263
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Çevre Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 70 + 2
70 + 2
70 + 2
70 + 2		 72
72
72
72		 190.736
181.000
153.000
146.000		 268,46821
270,15437
267,76635
271,36255
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Çevre Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 1 + 0
1 + 0
1 + 0
0 + 0		 0
1
1
0		 Dolmadı
206.000
161.000
 Dolmadı
256,03841
263,28851
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Dil ve Konuşma Terapisi SAYISAL
(2017:MF-3)		 30 + 1
30 + 1
30 + 1
30 + 1		 31
31
31
31		 34.463
33.400
31.400
33.000		 421,64620
426,10930
406,39824
410,27682
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Dil ve Konuşma Terapisi
(KKTC Uyruklu)		 SAYISAL
(2017:MF-3)		 1 + 0
1 + 0
1 + 0
2 + 0		 1
1
1
2		 61.583
63.635
66.300
70.900		 381,94564
377,87781
351,18375
345,89247
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık SAYISAL
(2017:MF-3)		 120 + 3
120 + 3
120 + 3
125 + 4		 123
123
123
129		 29.403
29.100
28.400
28.600		 430,45296
434,01740
412,40446
419,36961
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2		 82
82
82
82		 44.459
42.000
38.100
37.700		 401,58127
411,64829
388,41369
402,47584
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 65 + 2
65 + 2
60 + 2
60 + 2		 67
67
62
62		 56.723
51.600
45.500
43.900		 383,94020
395,88761
375,95600
390,61249
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi		 Endüstriyel Tasarım SAYISAL
(2017:MF-4)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2		 62
62
62
62		 105.812
93.100
84.300
75.900		 328,96386
342,14741
325,04257
340,97446
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi		 Endüstriyel Tasarım
(KKTC Uyruklu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 2 + 0
1 + 0
1 + 0
0 + 0		 0
0
0
0		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Felsefe EA
(2017:TM-3)		 50 + 2
50 + 2
40 + 1
40 + 1		 52
52
41
41		 254.444
223.000
201.000
211.000		 288,73679
318,89360
296,06955
286,60094
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi		 Felsefe(Açıköğretim) EA
(2017:TM-3)		 1000 + 25
1000 + 25
1000 + 25
1000 + 25		 80
1025
1025
1025		 Dolmadı
1.399.087

 Dolmadı
234,72260
199,75091
222,81392
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi		 Fizik SAYISAL
(2017:MF-2)		 25 + 1
15 + 1
0 + 0
10 + 1		 26
16
0
4		 267.936
265.000

Dolmadı		 237,75311
228,33991

Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi		 Fransızca Öğretmenliği DİL
(2017:DİL-1)		 40 + 1
40 + 1
50 + 2
50 + 2		 41
41
52
52		 29.844
29.300
28.300
26.700		 315,24496
302,04949
288,67737
276,76526
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte)
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 50 + 2
40 + 1
40 + 1
40 + 1		 52
41
41
41		 31.564
24.700
26.231
22.900		 406,86155
410,19878
374,89091
375,93158
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi		 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Açıköğretim) SÖZEL
(2017:TS-2)		 2000 + 50
2000 + 50
2000 + 50
0 + 0		 2050
2050
2050
0		 493.805
1.124.492

 234,30699
259,39616
228,75651
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İletişim Bilimleri Fakültesi		 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Fakülte)
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 70 + 2
70 + 2
70 + 2
70 + 2		 72
72
72
72		 71.670
42.700
33.619
17.500		 372,35184
389,39085
365,60574
385,85475
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi		 Havacılık Elektrik ve Elektroniği(Fakülte) SAYISAL
(2017:MF-4)		 40 + 1
30 + 1
30 + 1
30 + 1		 41
31
31
31		 77.288
66.700
54.600
52.000		 358,12363
374,35926
362,14147
376,52220
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi		 Havacılık Elektrik ve Elektroniği(Fakülte)
(KKTC Uyruklu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 2 + 0
1 + 0
0 + 0
0 + 0		 0
1
0
0		 Dolmadı
80.000

 Dolmadı
357,57434
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi		 Havacılık Yönetimi(Açıköğretim) EA
(2017:TM-1)		 2000 + 50
2000 + 50
0 + 0
0 + 0		 234
2050
0
0		 Dolmadı
1.186.622

 Dolmadı
253,85636
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi		 Havacılık Yönetimi(Fakülte) EA
(2017:TM-1)		 60 + 2
60 + 2
0 + 0
0 + 0		 62
62
0
0		 85.242
77.400

 348,42881
374,62970
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi		 Hukuk EA
(2017:TM-3)		 380 + 10
400 + 10
400 + 10
400 + 10		 390
410
410
410		 16.200
16.900
15.400
20.300		 428,67341
440,41261
412,38516
415,30135
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi		 İç Mimarlık SAYISAL
(2017:MF-4)		 60 + 2
50 + 2
45 + 2
45 + 2		 62
52
47
47		 88.911
73.500
62.500
58.300		 345,46271
365,54661
351,21103
366,27829
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat EA
(2017:TM-1)		 180 + 5
180 + 5
180 + 5
190 + 5		 185
185
185
195		 204.929
206.000
174.000
157.000		 284,30577
307,47307
289,47290
296,01813
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat
(İngilizce)		 EA
(2017:TM-1)		 90 + 3
90 + 3
90 + 3
95 + 3		 93
93
93
98		 143.063
132.000
121.000
96.300		 312,01855
339,24630
313,40558
330,72545
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat
(İngilizce)(UOLP-SUNY Cortland)(Ücretli)		 EA
(2017:TM-1)		 20 + 0
40 + 0
40 + 0
40 + 0		 7
20
17
13		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi		 İktisat(Açıköğretim) EA
(2017:TM-1)		 3000 + 75
1000 + 25
1250 + 32
1250 + 32		 3000 + 75
1000 + 25
1250 + 32
1250 + 32		 Dolmadı
1.351.318

 Dolmadı
239,04581
199,60658
229,88589
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İletişim Bilimleri Fakültesi		 İletişim Tasarımı ve Yönetimi SÖZEL
(2017:TS-1)		 80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2		 82
82
82
82		 97.058
64.400
49.000
41.500		 346,40754
354,20772
350,82707
352,70385
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAYISAL
(2017:MF-1)		 80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2		 82
82
82
82		 71.802
63.200
51.000
53.800		 364,96481
383,84153
368,54435
377,09295
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği DİL
(2017:DİL-1)		 160 + 4
160 + 4
160 + 4
160 + 4		 164
164
164
164		 6.829
6.680
5.940
4.810		 431,46814
433,78703
418,59848
429,12008
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(UOLP-SUNY Cortland)(Ücretli)		 DİL
(2017:DİL-1)		 30 + 0
30 + 0
40 + 0
40 + 0		 30
30
20
29		 53.253
56.300
Dolmadı
Dolmadı		 240,95293
219,71521
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 65 + 2
65 + 2
60 + 2
60 + 2		 67
67
62
62		 58.662
52.700
46.600
43.900		 381,24339
394,24824
374,25028
390,69810
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 2 + 0
1 + 0
1 + 0
0 + 0		 0
0
0
0		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi		 İstatistik SAYISAL
(2017:MF-1)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2		 62
62
62
62		 265.729
282.000
236.000
230.000		 234,18127
226,66898
230,43840
229,79917
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme EA
(2017:TM-1)		 180 + 5
180 + 5
180 + 5
205 + 6		 185
185
185
211		 220.982
224.000
191.000
174.000		 278,31153
301,39057
283,27958
288,57775
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(İngilizce)		 EA
(2017:TM-1)		 80 + 2
80 + 2
80 + 2
90 + 3		 82
82
82
93		 120.002
112.000
107.000
88.800		 324,99279
349,99650
321,38439
336,30876
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi		 İşletme
(İngilizce)		 EA
(2017:TM-1)		 2000 + 50
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 35
0
0
0		 Dolmadı


 Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(İngilizce)(UOLP-SUNY Empire State College)(Ücretli)		 EA
(2017:TM-1)		 20 + 0
20 + 0
20 + 0
40 + 0		 20
20
20
40		 365.773
392.000
406.000
420.000		 237,44267
258,79078
230,79299
220,00146
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi		 İşletme(Açıköğretim) EA
(2017:TM-1)		 9000 + 225
6500 + 163
7500 + 188
7500 + 188		 271
6663
7688
7688		 Dolmadı
1.484.603

 Dolmadı
226,76080
184,45120
221,11315
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi		 Kamu Yönetimi(Açıköğretim) EA
(2017:TM-3)		 6000 + 150
4000 + 100
5000 + 125
5000 + 125		 1067
4100
5125
5125		 Dolmadı
1.105.317

 Dolmadı
261,08975
225,10520
244,66939
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi		 Kimya SAYISAL
(2017:MF-2)		 70 + 2
70 + 2
70 + 2
50 + 2		 72
72
72
52		 254.961
258.000
236.000
226.000		 242,74788
231,50141
228,96644
223,63353
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi		 Kimya (İngilizce)(UOLP-ABD State University of New York University at Albany)(Ücretli) SAYISAL
(2017:MF-2)		 10 + 0
10 + 0
10 + 0
0 + 0		 4
1
1
0		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Kimya Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 70 + 2
70 + 2
70 + 2
70 + 2		 72
72
72
72		 133.031
128.000
113.000
105.000		 305,90786
308,62080
297,61939
306,96348
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi		 Konaklama İşletmeciliği(Fakülte)(Açıköğretim) EA
(2017:TM-1)		 1000 + 25
1000 + 25
1000 + 25
1000 + 25		 8
1025
1025
1025		 Dolmadı
1.522.822

 Dolmadı
223,08047
180,57413
217,10568
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 60 + 2
60 + 2
0 + 0
0 + 0		 62
62
0
0		 67.768
68.300

 369,56233
372,27514
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Maliye EA
(2017:TM-1)		 110 + 3
110 + 3
110 + 3
120 + 3		 113
113
113
123		 160.307
147.000
133.000
114.000		 303,38596
331,93286
306,96438
318,98518
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Maliye
(KKTC Uyruklu)		 EA
(2017:TM-1)		 2 + 0
1 + 0
1 + 0
0 + 0		 0
1
1
0		 Dolmadı
239.000
241.000
 Dolmadı
296,64256
267,64414
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi		 Maliye(Açıköğretim) EA
(2017:TM-1)		 4000 + 100
3000 + 75
3000 + 75
3000 + 75		 124
3075
3075
3075		 Dolmadı
1.468.786

 Dolmadı
228,25301
188,05588
221,04286
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
(İngilizce)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 70 + 2
70 + 2
70 + 2
70 + 2		 72
72
72
72		 138.598
135.000
120.000
117.000		 301,73279
302,57257
291,39065
295,65473
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi		 Matematik SAYISAL
(2017:MF-1)		 85 + 3
85 + 3
85 + 3
80 + 2		 88
88
88
82		 173.643
175.000
164.000
174.000		 278,49407
278,26093
264,29960
258,50726
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi		 Mimarlık SAYISAL
(2017:MF-4)		 100 + 3
100 + 3
60 + 2
60 + 2		 103
103
62
62		 35.912
32.500
28.100
27.500		 415,13167
428,45852
406,84037
423,40831
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi		 Moda Tasarımı(Fakülte) EA
(2017:TM-2)		 65 + 2
65 + 2
65 + 2
65 + 2		 67
67
67
67		 239.412
220.000
205.000
190.000		 281,41338
309,36071
284,86042
294,04433
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi		 Moda Tasarımı(Fakülte) EA
(2017:TM-2)		 1 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 0
0
0
0		 Dolmadı


 Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZEL
(2017:TS-1)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2		 62
62
62
62		 21.736
135.600
90.800
88.600		 408,03889
393,60023
369,10148
389,74109
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZEL
(2017:TS-1)		 150 + 4
150 + 4
0 + 0
0 + 0		 154
154
0
0		 15.092
79.508

 419,02995
405,63374
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi		 Pilotaj SAYISAL
(2017:MF-4)		 15 + 1
15 + 1
15 + 1
15 + 1		 16
16
16
16		 7.808
6.190
8.350
8.810		 477,54702
492,79969
458,16500
473,34355
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi		 Pilotaj
(KKTC Uyruklu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 1 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 0
0
0
0		 Dolmadı


 Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA
(2017:TM-3)		 60 + 2
40 + 1
40 + 1
40 + 1		 62
41
41
41		 32.776
29.100
24.100
22.400		 405,90628
424,26236
398,75946
410,66796
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Rus Dili ve Edebiyatı
(Rusça)		 DİL
(2017:DİL-3)		 40 + 1
40 + 1
40 + 1
55 + 2		 41
41
41
57		 21.775
21.000
16.700
16.900		 377,41539
382,71571
370,99027
374,17899
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi		 Sağlık Yönetimi(Açıköğretim) EA
(2017:TM-1)		 2000 + 50
2000 + 50
2000 + 50
0 + 0		 765
2050
2050
0		 Dolmadı
582.462

 Dolmadı
312,28627
274,82056
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Sanat Tarihi
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 70 + 2
70 + 2
70 + 2
70 + 2		 72
72
72
72		 207.935
149.000
135.000
108.000		 306,14970
325,02243
310,19596
313,94198
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği EA
(2017:TM-2)		 90 + 3
90 + 3
90 + 3
100 + 3		 93
93
93
103		 78.791
78.200
70.600
87.000		 359,27762
378,64545
350,74366
340,73742
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İletişim Bilimleri Fakültesi		 Sinema ve Televizyon
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 55 + 2
45 + 2
45 + 2
45 + 2		 57
47
47
47		 44.889
27.900
20.923
15.600		 393,43914
405,97143
382,86814
390,35408
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL
(2017:TS-1)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2		 62
62
62
62		 82.972
42.200
38.500
27.600		 354,59484
373,26058
360,47527
369,03662
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi		 Sosyal Hizmet(Açıköğretim) EA
(2017:TM-3)		 500 + 13
500 + 13
500 + 13
0 + 0		 513
513
513
0		 250.976
137.006

 289,83908
394,20479
353,52690
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Sosyal Hizmet(Fakülte) EA
(2017:TM-3)		 50 + 2
50 + 2
40 + 1
40 + 1		 52
52
41
41		 68.056
55.900
43.500
39.800		 374,89668
399,30846
377,43151
387,54320
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Sosyoloji EA
(2017:TM-3)		 80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2		 82
82
82
82		 135.813
115.000
103.000
107.000		 335,34168
362,86943
336,42329
333,13025
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Sosyoloji
(İngilizce)(UOLP-ABD State University of New York University at Albany)(Ücretli)		 EA
(2017:TM-3)		 10 + 0
10 + 0
10 + 0
0 + 0		 10
10
9
0		 478.080
499.000
Dolmadı
 232,05263
250,80840
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi		 Sosyoloji(Açıköğretim) EA
(2017:TM-3)		 4000 + 100
4000 + 100
5000 + 125
5000 + 125		 710
4100
5125
5125		 Dolmadı
1.019.819

 Dolmadı
268,79696
233,06113
249,84425
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi		 Spor Yöneticiliği(Fakülte) EA
(2017:TM-3)		 60 + 2
50 + 2
40 + 1
35 + 1		 62
52
41
36		 189.877
193.000
178.000
200.000		 311,66667
329,45720
303,89245
290,27638
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Tarih
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2		 82
82
82
82		 135.844
78.500
74.600
64.100		 335,78462
361,30638
340,13982
340,39266
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi		 Tarih(Açıköğretim) SÖZEL
(2017:TS-2)		 2500 + 63
2500 + 63
3000 + 75
3000 + 75		 1805
2563
3075
3075		 Dolmadı
1.381.402

 Dolmadı
236,33252
184,43609
217,50877
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi		 Turizm İşletmeciliği(Fakülte) EA
(2017:TM-1)		 50 + 2
50 + 2
45 + 2
45 + 2		 52
52
47
47		 307.108
297.000
250.000
231.000		 251,96481
280,30191
265,02054
267,61096
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi		 Turizm Rehberliği DİL
(2017:DİL-1)		 40 + 1
40 + 1
40 + 1
40 + 1		 41
41
41
41		 24.584
23.200
19.000
17.100		 337,59029
330,49749
330,36779
329,84665
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Türk Dili ve Edebiyatı
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2		 62
62
62
62		 74.251
40.500
37.100
32.200		 370,59715
391,55734
369,55628
370,33095
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi		 Türk Dili ve Edebiyatı(Açıköğretim SÖZEL
(2017:TS-2)		 4000 + 100
4000 + 100
5000 + 125
5000 + 125		 2699
4100
5125
5125		 Dolmadı
1.328.646

 Dolmadı
241,11501
203,54232
223,12592
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi		 Uçak Gövde-Motor Bakım(Fakülte) SAYISAL
(2017:MF-4)		 60 + 2
50 + 2
50 + 2
50 + 2		 62
52
52
52		 71.719
62.700
55.500
54.700		 364,70804
379,68858
360,87554
372,03006
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA
(2017:TM-3)		 2000 + 50
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 101
0
0
0		 Dolmadı


 Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi		 Uluslararası İlişkiler(Açıköğretim) EA
(2017:TM-3)		 5000 + 125
3500 + 88
5000 + 125
5000 + 125		 444
3588
4424
5125		 Dolmadı
1.493.879
Dolmadı
 Dolmadı
225,86756
Dolmadı
218,91793
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi		 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi(Açıköğretim) EA
(2017:TM-1)		 2000 + 50
2000 + 50
2000 + 50
0 + 0		 142
2050
2050
0		 Dolmadı
1.346.645

 198,00131
239,49286
200,21936
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi		 Yönetim Bilişim Sistemleri(Açıköğretim) EA
(2017:TM-1)		 2000 + 50
2000 + 50
2000 + 50
0 + 0		 165
2050
2050
0		 Dolmadı
1.304.382

 Dolmadı
243,29497
202,91511

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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