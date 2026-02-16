Anadolu Yakası'nda yoğun trafik!

İstanbul'da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanırken, Anadolu Yakası'ndaki yoğunluk yüzde 80'e kadar çıktı.

AA'da yer alan habere göre kentte, bazı bölgelerde meydana gelen ufak çaplı kazalar ve araç arızaları ile devam eden yol yapım çalışmalarının da etkisiyle bazı ana arterler, bağlantı yolları, cadde ve ara sokaklarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu üzerinde Tuzla'da başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor.

TEM Otoyolu'nda ise Sancaktepe'den başlayan trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki trafik de Ataşehir'den köprü girişine kadar uzanıyor.

REKLAM

Şile Otoyolu'nda Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır seyrediyor. Avrupa Yakası'nda ise TEM Otoyolu Ankara istikametinde Esenyurt Küçükçekmece arasında, Edirne istikametinde de Bahçeşehir mevkisinde araçlar yavaş ilerliyor.

D-100 kara yolunda Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Yenibosna, Topkapı, Edirnekapı, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu mevkisinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.