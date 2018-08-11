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Anafartalar Zaferi'nin 103. yıl dönümü törenle kutlandı

Anafartalar Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda tören düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Anafartalar'ın bugün dahi üzerinde taşıdığı muharebe izleri, topyekun olarak neferlerimize bağımsızlığımızı adadığı birer örnektir" dedi

11.08.2018 - 05:56 | Güncelleme: AA

Anafartalar Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı okundu ve göndere Türk bayrağı çekildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törende yaptığı konuşmada Anafartalar Zaferi'nin tarihteki önemine dikkati çekti. Ersoy, şunları kaydetti: ''Anafartalar, Arıburnu, Seddülbahir ve en kritik hedef olan Conkbayırı, bugün dahi üzerinde taşıdığı muharebe izleri, topyekun olarak neferlerimize bağımsızlığımızı adadığı birer örnektir. 'Şüphesiz ki bıraktığı acı mirasa rağmen bu şanlı gururu millet olarak her yıl anma günlerinde yüreğimizin derinliklerinde hissediyoruz. Çok dar bir alanda yaratılan bu eşsiz mücadele gerek siper önlerinde gerekse cephe gerisinde yaşanan kahramanlık hikayeleriyle doludur. Cephede bilfiil savaşanlar, yaşam ile ölümün iç içe geçtiği bu mücadelede gelişmiş bir teknolojinin karşısında göğüs göğüse verilen süngü mücadelesiyle savaşın seyrini belirlemişlerdir.  Çanakkale'de insan aklının alamayacağı kadar çok kayıplar verdik. Asırlar ötesinde Yunus Emre'nin de dediği gibi; 'Ölmekten ne korkarsın. Korkma ebedi varsın' düşüncesi, askerlerimize ışık olmuştur ve işte Çanakkale'de Mehmetçik de bu duygunun en canlı timsalidir.''

Konuşmaların ardından protokol üyeleri şeref defterini imzaladı.

AA'nın haberine göre törene; Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Dylan Walsh, Avustralya Askeri Ateşesi Albay Andrew Fidge, Yeni Zelanda'nın Türkiye Büyükelçi Yardımcısı Ed Mc Isaac, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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