AA

Türkiye'nin önemli oksijen deposu merkezleri arasında gösterilen 2 bin 998 rakımlı Anamas Dağı'nın zirvesine yakın noktadaki Karagöl'e, doğaseverler ile trekking tutkunları, zorlu ve yorucu patika yollardan saatlerce ilerleyerek ulaşıyor.

Gölün batı yakasındaki sarp kayalıklarda her mevsim kar ve buzu görmenin mümkün olabildiği alanın daha aşağı kısmındaki ormanlık bölgede ise dilek ve adak yerleri bulunuyor.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Trekking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu da Karagöl'ü görmek isteyenler için zaman zaman etkinlikler düzenliyor.

Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yaptığı açıklamada, Anamas Dağı'nın 2 bin 365 metre yükseltisinde bulunan Karagöl'ün futbol sahası büyüklüğünde olduğunu, balıkların yaşamadığı gölde birkaç bitki türü ve endemik kurbağa dışında canlı varlığının bulunmadığını belirtti.

Karagöl'ün, özellikle yaz ve bahar dönemlerinde doğa yürüyüşü düzenlenmesine yönelik taleplerin geldiği çok gözde bir alan olduğunu vurgulayan Büyükkafalı, şunları kaydetti:

"Bu ilgi nedeniyle Karagöl'e 9. etkinliğimizi düzenledik. Buraya ulaşabilmek için zorlu bir tırmanış gerekiyor. Yaklaşık 3,5 saat süren 4 kilometrelik tırmanıştan sonra Karagöl'e ulaşabiliyoruz. Tabii katılımcılar için zorlu bir parkur, tehlikeli geçiş yerleri de bulunuyor ama buraya ulaşımı sağlayan bir patika yol var, bu güzergahı tırmanış ve iniş için kullanıyoruz. Karagöl tırmanışlarımızda etkinliğimiz 2 gün süreli oluyor. Tırmanış öncesinde gece çadırlı kamp etkinliği icra ediyoruz, ardından bir sonraki gün erken saatlerde tırmanış yolculuğumuz başlıyor. Karagöl tırmanışı, yoğun ilgi gören etkinliklerimiz arasında yer alıyor. Konya, İzmir ve çevre illerden de trekking yapan dostlarımız etkinliğimize katılıyor. Buradaki doğa ve manzara muhteşem. Herkesin gelip görmesi gerektiğini düşünüyoruz."

Doğaseverlerden Buse Ilgar ise bölgeyi çok beğendiğini dile getirdi.

Tırmanış öncesinde gerçekleştirilen kamp etkinliğinde de eğlendiklerini anlatan Ilgar, "Burada cep telefonunun çekmemesi de beni en çok mutlu eden şeylerden biri. Bir gün de olsa telefondan uzak bir hayat yaşamak gerçekten mükemmelmiş" diye konuştu.

Zöhre Halik ise Karagöl'e ilk kez geldiğini ve unutulmaz bir gün yaşadığını belirterek, "3 bin metrede bir tepede bu gölün olması gerçekten çok şaşırtıcı ve merak uyandırıcı. Çok güzeldi" ifadelerini kullandı.