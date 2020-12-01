Anaokulları ve kreşler kapandı mı? sorusu gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde okullar tamamen uzaktan eğitim sistemine geçmişti ancak kreşler ve anasınıfları kapsam dışında tutulmuştu. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kreş ev anaokullarının faaliyetleri hakkında açıklama yapıldı. İşte son durum

KREŞLER KAPANDI MI?

İçişleri Bakanlığı genelgesi'nde yer alan bilgilere göre;

"İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca gerek görülmesi durumunda kalabalık cadde ve meydanlara girebilecek/aynı anda bulunabilecek kişi sayısının (metrekare ve alan büyüklüğü göz önünde bulundurularak) belirlenmesi, buna ilişkin gerekli fiziki tedbirler ile diğer önlemlerin eksiksiz alınacak. Anasınıfı ve anaokullarının faaliyetlerine ara verilecek. 50 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde; işyeri hekimi gözetiminde, mevcut iş güvenliği uzmanı veya bulunmadığı durumda görevlendirilecek bir personel tarafından salgın tedbirlerinin uygulamasının sıkı bir şekilde denetlenecek." denildi.