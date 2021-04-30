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Anaokulları ve kreşler son dakika: Tam kapanmada kreşler ve anaokulları kapandı mı, açık mı?

Vatandaşın gündeminde tam kapanma yasakları ve tam kapanma yasaklarından muaf olanlar listesi var. Ülke genelinde uygulanacak 17 günlük sokağa çıkma yasağı dün akşam 19.00'da başladı. Özellikle tam kapanma süresi boyunca çalışacak olan anne babalar tam kapanmada anaokulları ve kreşler açık mı, kapandı mı? sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, tam kapanmada kreşler ve anaokulları kapalı mı açık mı? Kreşler ve anaokulları kapandı mı?

Anaokulları ve kreşler son dakika: Tam kapanmada kreşler ve anaokulları kapandı mı, açık mı?

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınacak kararların konulduğu kabine toplantısı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından tam kapanmada kapalı olacak işletmeleri ve kurumları açıkladı. Tam kapanmada kreşler ve anaokulları kapalı mı açık mı? Cumhurbaşkanı açıkladı! Kreşler ve anaokulları kapandı mı?

KREŞLER, ANADOKULLARI KAPATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Nisan 2021 tarihli kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.

Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir. Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir." ifadelerini kullanmıştı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINDAN SON DAKİKA KREŞ AÇIKLAMASI

Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Derya Yanık, "Tam kapanma döneminde sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşlerimiz açık olacak" açıklamasında bulundu.

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