Anav Kültürü Nedir, Kalıntıları Nerede ve Hangi Uygarlığa Aittir? Anav Kültürü Türk mü?

Anav Kültürü, Orta Asya’da bilinen en eski tarım ve yerleşik hayat kültürlerinden biridir. Bulunduğu dönemde büyük bir ses getirmiştir ve günümüzde hâlâ konuşulan kültürlerden biridir. Bu kültür, sonraki dönemlerde Türk kültürünü etkileyen önemli bir uygarlık hâline gelmiştir. Bu kültürün etnik kökeni kesin olarak bilinmemekle birlikte Proto-Türkler ile bağlantılı olabileceği düşünülür. Peki Anav kültürü kalıntıları nerede? Özellikleri neler?

ANAV KÜLTÜRÜ NEDİR?

Anav kültürü nedir? Bu kültür, Orta Asya’nın bilinen en eski tarım ve yerleşik yaşam kültürlerinden biri olarak kabul edilir. MÖ 4000-1000 yılları arasında var olduğu bilgisi vardır. Anav kültürü, bilhassa Türkmenistan’ın Aşkabat bölgesinde keşfedilmiştir.

Söz konusu kültürün tarımla uğraşan ve hayvancılık yapan topluluklara ait olduğu bilinenler arasındadır. Yapılan kazılarda kerpiç evler, tahıl öğütme taşları ve sulama kanallarına dair izler keşfedilmiştir. Tüm bunlar bir araya geldiğinde Anav insanlarının yerleşik hayata geçtiği gözler önüne serilebilir. Ayrıca söz konusu bulgular, ilgili kültür insanlarının tarımla uğraştığını da gösterir.

ANAV KÜLTÜRÜ KALINTILARI NEREDE?

Peki Anav kültürü kalıntıları nerede? Anav Kültürü’ne ait kalıntılar, günümüzde Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat yakınlarında bulunan Anav bölgesinde bulunmuştur. Bunlar, özellikle 19. yüzyılın sonlarında Anav bölgesinde kazılarla ortaya çıkmıştır. İlgili kalıntılar arasında:

• Kerpiç evler

• Seramik ve çömlekler

• Taş ve kemikten yapılmış tarım aletleri

• Bakır ve tunçtan yapılmış eşyalar

• Sulama sistemleri

Yukarıdaki bulgular, Anav Kültürü’nün gelişmiş bir tarım toplumu olduğunu göstermek için önemli ipuçlarıdır. Ayrıca ilgili toplumun madencilikle uğraştığını da gözler önüne serer.

ANAV KÜLTÜRÜ HANGİ UYGARLIĞA AİTTİR? Bu konuda internet kullanıcılarının en çok merak ettiği konulardan biri de “Anav kültürü hangi uygarlığa aittir?” sorusudur. Anav Kültürü, Orta Asya’nın en eski yerleşik kültürlerinden biri olma niteliğini taşır. Ayrıca söz konusu bölgedeki çeşitli uygarlığa da öncülük etme bayrağı taşır. Bu kültürün ilerleyen dönemlerdeki gelişimi, Göktürkler ve Uygurlar gibi Türk devletlerinin kültürel mirasına katkı sağlamıştır. Ancak yine de Anav halkının etnik kökeni kesin olarak bulunamamıştır. Anav Kültürü’nün Hint-Avrupa, Proto-Türk veya Ön-Türk topluluklarına ait olabileceği yönünde çeşitli görüşler mevcuttur. ANAH KÜLTÜRÜ TARİHİ Anav kültürü kültürü tarihi MÖ 4000 yılına kadar uzanır. Bu kültürün tarihini genel itibarıyla 3 döneme ayırmak mümkündür; • Erken Anav Dönemi (MÖ 4000-3000) İlk yerleşik hayata geçişin izleri görülür. • Orta Anav Dönemi (MÖ 3000-2000) Tarım, hayvancılık ve madencilik gelişmiştir. • Geç Anav Dönemi (MÖ 2000-1000) Tunç ve bakır aletlerin yaygınlaştığı dönemdir. ANAV KÜLTÜRÜ ÖZELLİKLERİ Anav kültürü özellikleri aşağıdaki listede verilmiştir; • Orta Asya’daki en eski tarım ve yerleşik kültürlerden biridir. • Kerpiç evler yapmışlardır. • Tarım ve hayvancılık ile uğraşmışlardır. • Sulama kanalları yapmışlardır. • Seramik, çömlekçilik ve madencilik gelişmiştir. • Ticaretle uğraşmış ve çevre kültürlerle etkileşime girmişlerdir. • Gelişmiş bir sosyal düzen ve ekonomi sistemine sahip oldukları düşünülenler arasındadır. ANAV KÜLTÜRÜ TÜRK MÜ? Peki Anav kültürü Türk mü? Bu kültürün kesin olarak bir Türk kültürü olup olmadığı konusunda bilgilere rastlanmamıştır. Yani net bir saptama yoktur. Ancak bazı Türk tarihçileri ve araştırmacılar, Anav Kültürü’nün Proto-Türk veya Ön-Türk topluluklarına ait olabileceği görüşünü ortaya atmıştır.