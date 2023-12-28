Haberler Yemek Yapma Ançuez nedir? Ançuez hangi balıktan yapılır, tarifi nedir?

Ançuez nedir? Ançuez hangi balıktan yapılır, tarifi nedir? Masterchef Allstar'da finale geri sayım başladı. Bu hafta 5 yarışmacı beyaz ceketi alarak adını finale yazdıracak. Yarışmanın dün yayınlanan bölümünde yapılan ançuez, izleyiciler tarafından araştırılır oldu. Peki, ançuez nedir? Ançuez hangi balıktan yapılır, tarifi nedir? İşte detaylar... Habertürk Giriş: 28.12.2023 - 10:43 Güncelleme: 28.12.2023 - 10:43 facebook

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Masterchef Allstar'da geride kalan beş yarışmacı beyaz ceketin sahibi olmak için önlüklerini giydi. Şefler dün akşam yarışmacılarından ançuez yapmalarını istedi. Peki, ançuez nedir? Ançuez hangi balıktan yapılır, tarifi nedir? İşte merak edilen soruların yanıtları...

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ANCUEZ NEDİR? Ançuez, küçük ve yağlı bir deniz balığı olan "Engraulis encrasicolus" türünden elde edilen bir lezzet kaynağıdır. Bu balıklar, Akdeniz ve çevresinde sıkça bulunurlar. Ançuezler, genellikle tuzlu su balıkları arasında yer alır ve özellikle sardalya benzeri bir görüntüye sahiptirler.