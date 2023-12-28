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        Haberler Yemek Yapma Ançuez nedir? Ançuez hangi balıktan yapılır, tarifi nedir?

        Ançuez nedir? Ançuez hangi balıktan yapılır, tarifi nedir?

        Masterchef Allstar'da finale geri sayım başladı. Bu hafta 5 yarışmacı beyaz ceketi alarak adını finale yazdıracak. Yarışmanın dün yayınlanan bölümünde yapılan ançuez, izleyiciler tarafından araştırılır oldu. Peki, ançuez nedir? Ançuez hangi balıktan yapılır, tarifi nedir? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 10:43 Güncelleme: 28.12.2023 - 10:43
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        Masterchef Allstar'da geride kalan beş yarışmacı beyaz ceketin sahibi olmak için önlüklerini giydi. Şefler dün akşam yarışmacılarından ançuez yapmalarını istedi. Peki, ançuez nedir? Ançuez hangi balıktan yapılır, tarifi nedir? İşte merak edilen soruların yanıtları...

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        ANCUEZ NEDİR?

        Ançuez, küçük ve yağlı bir deniz balığı olan "Engraulis encrasicolus" türünden elde edilen bir lezzet kaynağıdır. Bu balıklar, Akdeniz ve çevresinde sıkça bulunurlar. Ançuezler, genellikle tuzlu su balıkları arasında yer alır ve özellikle sardalya benzeri bir görüntüye sahiptirler.

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        ANÇUEZ NASIL YENİR?

        Ançuezlerin lezzetli ve yoğun tadı, birçok mutfak kültüründe kullanılmalarını sağlar. Birçok yemekte sos olarak veya yemeğin ana bileşeni olarak kullanılabilmektedirler. Ançuez, genellikle taze olarak değil, tuzlanmış veya konserve halinde bulunur. Bu balıkların lezzeti, tuzlama işlemiyle daha da belirginleşir.

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        ANÇUEZ TUZLAMA TARİFİ

        Malzemeler:

        • 500 gram ançuez
        • 1 litre su
        • 1 su bardağı kaya tuzu
        • 2 yemek kaşığı sirke
        • 2-3 defne yaprağı
        • Baharatlar (isteğe bağlı, örneğin karabiber taneleri, kişniş)

        Yapılışı:

        • Ançuezleri temizleyin ve bir bıçak yardımıyla karınlarını açın. İç organları ve başları çıkarın, ardından bol su altında iyice yıkayın. Ardından kağıt havlu ile iyice kurulayın.
        • Büyük bir kapta 1 litre suyu ve 1 su bardağı kaya tuzunu karıştırın. Tuz tamamen eriyene kadar karıştırın. Ardından sirkeyi ekleyin.
        • Hazırladığınız tuzlu su karışımını derin bir kaba veya cam bir kavanoza dökün. İçine defne yaprağı ve isteğe bağlı olarak baharatları ekleyin.
        • Ançuezleri bu tuzlu su karışımının içine yerleştirin ve üzerlerini örtecek kadar suyun üstlerinde olmasını sağlayın.
        • Kavanozun ağzını kapatın veya derin kaba bir kapak yerleştirin ve oda sıcaklığında 24 saat bekletin.
        • 24 saat sonra, ançuezleri sudan çıkarın ve tekrar bol su altında iyice yıkayın. Ardından kağıt havlu ile kurulayın.
        • Tuzlu suyun içinde bekletme işlemi ardından ançuezler tuzlanmış olacak ve servise hazır hale geleceklerdir. İsteğe bağlı olarak zeytinyağı veya limon suyu ile tatlandırarak servis edebilirsiniz.
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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