Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu macerasının 3. haftasında Anderlecht'e konuk olacak. Fenerbahçe ve Anderlecht, daha önce 4 kez resmi müsabakalarda karşı karşıya geldi. Bu resmi maçların 2'sinde Fenerbahçe galip gelirken, 1 karşılaşma berabere sonuçlandı. Anderlecht'in galibiyet sayısı da 1. Son olarak 2007-08 sezonu Şampiyonlar Ligi ön elemesinde karşı karşıya gelmiş ve Fenerbahçe, Belçika temsilcisini hem içeride, hem de dışarıda mağlup etmeyi başarmıştı.

ANDERLECHT - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht le Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği mücadele 25 Ekim Perşembe günü saat 19:55'de oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'nin resmi bir yayıncısı olmaması nedeniyle Anderlecht Fenerbahçe karşılaşmasının yayıncısı henüz belli değil.

ANDERLECHT - FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Anderlecht'in muhtemel kadrosu;

Didillon, Makarenko, Milic, Sanneh, Najar, Gerkens, Morioka, Trebel, Saelemaekers, Santini, Amuzu.

Fenerbahçe'nin muhtemel kadrosu;

Harun, Hasan Ali, Şener, Skrtel, Neustadter, Topal, Jailson, Valbuena, Ayew, Slimani, Benzia.

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