Andre Onana: 1 puan bize moral verecek

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'un file bekçisi Andre Onana, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"1 PUAN BİZE MORAL VERECEK"

Mücadeleyi değerlendiren Onana, "Kendi adımıza iyi bir maçtı. Bu 1 puan bize moral verecek, gelişmek için enerji katacak. Önemli bir rakibe karşı oynadık. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Herkes inanılmaz mücadele etti. Çok iyi oynayabileceğimizi de gösterdik." dedi.

"AMACIMIZ KAZANMAKTI"

Açıklamalarına devam eden Kamerunlu file bekçisi,"Rakiplerimize şunu gösterdik; biz takım olarak iyi oynuyoruz. Bizim adımıza önemliydi bu. Geliş amacımız kazanmaktı. Her zaman kazanmak istiyoruz. Kazanamadık belki ama bu 1 puan gelecek adına önemli kazanımlar getirecek." ifadelerini kullandı.