İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konserleri (IDSO), vefatının 49'uncu yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü bir konserle anacak.

23 Aralık saat 20.00'de AKM'de Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşecek olan İsmet İnönü'yü anma konserini, dünyanın en önemli orkestralarından biri olarak kabul edilen 'Berlin Filarmoni'nin baş klarnetçisi olan Avusturyalı müzisyen Andreas Ottensamer yönetecek.