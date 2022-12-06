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Haberler Müzik Andreas Ottensamer, İsmet İnönü'yü anma konserini yönetecek - Magazin haberleri
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Andreas Ottensamer, İsmet İnönü'yü anma konserini yönetecek

Avusturyalı müzisyen Andreas Ottensamer, 23 Aralık'ta AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşecek olan İsmet İnönü'yü anma konserinde orkestrayı yönetecek

Andreas Ottensamer, İsmet İnönü'yü anma konserini yönetecek - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konserleri (IDSO), vefatının 49'uncu yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü bir konserle anacak.

23 Aralık saat 20.00'de AKM'de Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşecek olan İsmet İnönü'yü anma konserini, dünyanın en önemli orkestralarından biri olarak kabul edilen 'Berlin Filarmoni'nin baş klarnetçisi olan Avusturyalı müzisyen Andreas Ottensamer yönetecek.

İsmet İnönü'yü anma konserinde kemana beş yaşında başlayan Elvin Hoxha Ganiyev, solist olarak yer alacak.

L. V. Beethoven’in 'Keman Konçertosu Re Majör Op 61' eseriyle başlayacak konser, P. I. Tchaıkovsky’nin 'Senfoni No:1' bestesiyle devam edecek.

Fotoğraflar: Depo Photos, Instagram

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