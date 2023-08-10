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        Haberler Futbol Andres Iniesta, Emirates Club'a transfer oldu - Futbol Haberleri

        Andres Iniesta, Emirates Club'a transfer oldu

        Vissel Kobe takımı formasını giyen İspanyol futbolcu Andres Iniesta, 39 yaşında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Emirates Club'a transfer oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 00:48
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        Son olarak Japonya'nın Vissel Kobe takımı formasını giyen İspanyol futbolcu Andres Iniesta, 39 yaşında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Emirates Club'a transfer oldu.

        Birleşik Arap Emirlikleri ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada, İspanya milli takımı ve Barcelona'nın eski orta saha oyuncusu Iniesta'nın, Emirates Club'a katıldığı ifade edildi.

        Emirates kulübü, sosyal medya hesabından "Hoş geldin Iniesta" açıklamasını yaptı.

        Barcelona formasıyla 9 lig ve 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamasının ardından Iniesta, 2018 yılında Vissel Kobe ile anlaşmış ve 2021'de 2 yıllık sözleşme yenilemişti.

        Vissel Kobe, Iniesta döneminde, tarihinde ilk kez geçen yıl Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmiş ve 2019 Japonya İmparatorluk Kupası ile 2020 Japonya Süper Kupa'yı kazanmıştı.

        39 yaşındaki yıldız futbolcu, kariyerinde İspanya ile 4 Dünya Kupası'na katılmış ve FIFA 2010 Güney Afrika'da kupayı kaldırmıştı.

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