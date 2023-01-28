Anemometre Neyi Ölçer?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Anemometre neyi ölçer? Anemometre nedir ve ne işe yarar?

Anemometre, pek çok kişinin yabancı olduğu bir terimdir. Bu ölçüm aracının ne olduğu, nasıl çalıştığı ve ne işe yaradığı ise bazı kişiler tarafından merak konusu olmaktadır.

Anemometre neyi ölçer? Anemometre nedir ve ne işe yarar?
HABERTURK.COM

Anemometre kelimesi Yunancadan gelmektedir. Yunanca “Anemos”, yani rüzgâr anlamının karşılığıdır. Anemometre nedir? Anemometre nasıl çalışır ve ne işe yarar? Yel ölçer olarak da adlandırılan anemometre hakkında bilmek istediğiniz her şey içeriğimizin devamında…

Anemometre Neyi Ölçer?

Rüzgâr ölçer ya da yel ölçer olarak adlandırılan anemometre, rüzgâr / hava hızını ölçmek için kullanılan bir alettir. Bu alet ile çok düşük hızdan başlayarak ses hızını geçebilen şiddetli akımlara kadar hava hızı kolayca ölçülebilir. Gaz hızlarını net ve kesin bir şekilde ölçmek mümkün değildir. Ancak gazların diğer maddeler üzerindeki etkileri gözlemlenir ve bir sonuç elde edilir. Gaz hızının basınçta değişiklik yaratması, sıcak cisimlerin soğuma hızının ortamdaki gazın hızıyla ilişkili olması, hız ve basınç değişikliğinin ses üzerindeki etkisi gibi faktörler sayesinde rüzgâr hızı belirlenir.

Anemometre Nedir?

Anemometre, yel ölçer olarak adlandırılan ve rüzgârın hızını ölçmeye yarayan bir alettir. 1450 yılında Leon Battista Alberti tarafından ilk kez tanımı yapılan anemometre, genellikle havalandırma sistemleri ve meteorolojide kullanılmaktadır.

Anemometre Ne İşe Yarar?

Anemometre geniş kapsamlı kullanılan ve pek çok alanda ihtiyaç duyulan bir alettir. Anemometrenin kullanıldığı alanlar ise şöyledir:

Rüzgâr tribünleri,

Hava araçlar,

Hava tahminleri ve raporları,

Havalandırma sistemleri ve iklimlendirme,

Eğitim,

Pek çok araştırma konularını kapsayan alanlar.

Anemometre Nasıl Çalışır?

Zaman zaman belli kesimler tarafından araştırma konusu olan anemometre hakkında en merak edilen sorulardan biri de nasıl çalıştığıdır. Peki, anemometre nasıl çalışır? Rüzgârın elektrik enerjisini dönüştürülmesi prensibine bağlı olarak çalışan anemometrelerin farklı çeşitleri bulunmaktadır. Pervaneli ve döner kepçeli olarak bilinen bu alet, farklı hızlarda rüzgârı ölçebilirler.

Pervaneli anemometreler 1,6 - 40 km hız,

Döner kepçeli pervaneler 7 - 160 km hız değerlerinde çalışır.

Anemometre, genel olarak 3 ana gruba ayrılır;

Kepçe: En yaygın anemometredir. Kepçe anemometrede kepçe rotorunun bir dönüşü için geçen süreye göre rüzgâr hızı hesaplanır.

Propeller: Propeller anemometrenin çalışma şekli, kepçe anemometreler ile aynıdır. Propeller anemometrelerde rüzgâr yönüne dik monte edildiğinde dikey, paralel monte edildiğinde yatay rüzgâr hızı ölçülür.

Ulturasonik: Diğer anemometrelere göre farklı bir çalışma prensibine sahiptir. Her uçtan yayılan ses dalgasının diğer kol kısmından alınması sırasında geçen süre ölçülür.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ateş ölçerde LO ne demek? Ateş ölçerdeki LO yazısının anlamı nedir?
GÜNDEM Ateş ölçerde LO ne demek?
Batimetre neyi ölçer? Batimetre nedir, nasıl çalışır ve ne işe yarar?
GÜNDEM Batimetre neyi ölçer?
Bilgisayar programcılığı nedir, imkanları Nasıl? Bilgisayar programcılığı bölümü mezunları ne iş yapar?
GÜNDEM Bilgisayar programcılığı nedir?
Bilinmeyen genel kültür soruları ve cevapları: Bilgi ve mantığa dayanan genel kültür soruları hteg
GÜNDEM Bilinmeyen genel kültür soruları ve cevapları
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da konuştu: Birleşmeliyiz, birlik olmalıyız
GÜNDEM Kılıçdaroğlu: Birleşmeliyiz, birlik olmalıyız
YÖK Başkanı Özvar: Hedefimiz 500 bin uluslararası öğrenci
GÜNDEM YÖK Başkanı Özvar: Hedefimiz 500 bin uluslararası ...
Meral Akşener: Akşener Samsun'da konuştu: İYİ Parti birinci parti çıkacak
GÜNDEM Akşener: İYİ Parti birinci parti çıkacak
İki üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de
GÜNDEM İki üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de
Avukatları vuran şüpheli yakalandı
GÜNDEM Avukatları vuran şüpheli yakalandı
Genç kadının cesedi bulundu! Çiftlik evinin bahçesindeki gübrede şoke eden tespit
GÜNDEM Genç kadının cesedi bulundu! Çiftlik evinin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.