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Anemometre kelimesi Yunancadan gelmektedir. Yunanca “Anemos”, yani rüzgâr anlamının karşılığıdır. Anemometre nedir? Anemometre nasıl çalışır ve ne işe yarar? Yel ölçer olarak da adlandırılan anemometre hakkında bilmek istediğiniz her şey içeriğimizin devamında…

Anemometre Neyi Ölçer?

Rüzgâr ölçer ya da yel ölçer olarak adlandırılan anemometre, rüzgâr / hava hızını ölçmek için kullanılan bir alettir. Bu alet ile çok düşük hızdan başlayarak ses hızını geçebilen şiddetli akımlara kadar hava hızı kolayca ölçülebilir. Gaz hızlarını net ve kesin bir şekilde ölçmek mümkün değildir. Ancak gazların diğer maddeler üzerindeki etkileri gözlemlenir ve bir sonuç elde edilir. Gaz hızının basınçta değişiklik yaratması, sıcak cisimlerin soğuma hızının ortamdaki gazın hızıyla ilişkili olması, hız ve basınç değişikliğinin ses üzerindeki etkisi gibi faktörler sayesinde rüzgâr hızı belirlenir.

Anemometre Nedir?

Anemometre, yel ölçer olarak adlandırılan ve rüzgârın hızını ölçmeye yarayan bir alettir. 1450 yılında Leon Battista Alberti tarafından ilk kez tanımı yapılan anemometre, genellikle havalandırma sistemleri ve meteorolojide kullanılmaktadır.

Anemometre Ne İşe Yarar?

Anemometre geniş kapsamlı kullanılan ve pek çok alanda ihtiyaç duyulan bir alettir. Anemometrenin kullanıldığı alanlar ise şöyledir:

Rüzgâr tribünleri,

Hava araçlar,

Hava tahminleri ve raporları,

Havalandırma sistemleri ve iklimlendirme,

Eğitim,

Pek çok araştırma konularını kapsayan alanlar.

Anemometre Nasıl Çalışır?

Zaman zaman belli kesimler tarafından araştırma konusu olan anemometre hakkında en merak edilen sorulardan biri de nasıl çalıştığıdır. Peki, anemometre nasıl çalışır? Rüzgârın elektrik enerjisini dönüştürülmesi prensibine bağlı olarak çalışan anemometrelerin farklı çeşitleri bulunmaktadır. Pervaneli ve döner kepçeli olarak bilinen bu alet, farklı hızlarda rüzgârı ölçebilirler.

Pervaneli anemometreler 1,6 - 40 km hız,

Döner kepçeli pervaneler 7 - 160 km hız değerlerinde çalışır.

Anemometre, genel olarak 3 ana gruba ayrılır;

Kepçe: En yaygın anemometredir. Kepçe anemometrede kepçe rotorunun bir dönüşü için geçen süreye göre rüzgâr hızı hesaplanır.

Propeller: Propeller anemometrenin çalışma şekli, kepçe anemometreler ile aynıdır. Propeller anemometrelerde rüzgâr yönüne dik monte edildiğinde dikey, paralel monte edildiğinde yatay rüzgâr hızı ölçülür.

Ulturasonik: Diğer anemometrelere göre farklı bir çalışma prensibine sahiptir. Her uçtan yayılan ses dalgasının diğer kol kısmından alınması sırasında geçen süre ölçülür.