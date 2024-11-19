Angel Di Maria: Mourinho inanılmaz bir insan

Benfica forması giyen yıldız hücumcu Angel Di Maria, katıldığı bir programda, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili çok çarpıcı itiraflarda bulundu.

YouTube'deki 'Clank!' kanalına verdiği röportajda, Mourinho ile yollarının kesişmesinin ne kadar kritik olduğunu anlatan tecrübeli isim, "Çocukluğumdan beri her zaman sol kanatta oynadım. 2010/2011 sezonunda Real Madrid'e gelene kadar bu böyleydi. Cristiano Ronaldo diğer tarafta oynuyordu ve benim kendime yeni bir yer bulmam gerekiyordu. Sonunda sağ tarafa geçtim ve bu hoşuma gitmeye başladı. Orada kendimi çok rahat hissetmeye başladım ve kariyerim boyunca sağ kanatta oynamaya devam ettim." dedi.

"MOURINHO BİR ŞEY SÖYLEMEDİ"

O dönemlerde mevki değiştirmek zorunda kaldığını belirten Di Maria, "Mourinho bana bir şey söylemek zorunda kalmadı. Sol tarafta oynamam imkansızdı. 4-3-3 sistemiyle oynuyorduk ve sol tarafta yer bulmam zordu. Karim Benzema ve Gonzalo Higuain forvet oyuncularıydı. Mecburen sağda oynamam gerekiyordu. Yeni bir yönümü keşfettim ve içeriye doğru keserek oynamaya alıştım." ifadelerini kullandı.

"O İNANILMAZ BİR İNSAN"

Benficalı golcü son olarak Mourinho hakkında, "Mourinho inanılmaz bir insan. Oyuncularını sonuna kadar, yüzde 100 savunur. Sen yüzde 100’ünü verirsen, o da sana hayatını verir. Üç çok güzel yıl geçirdik. Onun hakkında olumsuz söyleyebileceğim hiçbir şey yok." sözlerini sarf etti.