Angelina Jolie ağabeyinin düğününe gitmedi

Bir dönem dizi oyunculuğu yapan, ancak şimdilerde kişisel koç olarak hizmet veren Romi, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla Haven ile evlendiğini duyurdu.

Törende eşi Haven ile sarıldıkları kareyi paylaşan Romi, "2024'te 23 yıllık en iyi arkadaşımla evlendim. Hikayemizin ayrıntıları şu anda paylaşılamayacak kadar kişisel ve karmaşık, ancak hepsini kitabıma yazıyorum. Düğün günümüz samimiydi, yeminlerimizi ederken sadece biz ve ebeveynlerimiz vardı. Daha sonra daha büyük bir kutlama yapmayı planladık" mesajını yazdı.