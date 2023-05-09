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Angelina Jolie'den duygulandıran mesaj: Annem yaşasaydı 73 yaşına girecekti

Angelina Jolie, 2007'de hayatını kaybeden annesi Marcheline Bertrand'ı doğum gününde duygusal bir mesaj ile andı. 15 yıl önce meme ve yumurtalık kanseri ile uzun bir mücadeleden sonra hayatını kaybettiğini söyleyen Jolie, "Annem yaşasaydı 73 yaşına girecekti" dedi

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  • Angelina Jolie'den duygulandıran mesaj: Annem yaşasaydı 73 yaşına girecekti - Magazin haberleri

    Oscar ödüllü oyuncu Angelina Jolie (47), meme kanseri ve yumurtalık kanseriyle uzun süre mücadele sonucu 15 yıl önce hayata veda eden kendisi gibi oyuncu olan annesi Marcheline Bertrand'ı nostaljik bir fotoğrafla andı. 
  • Angelina Jolie'den duygulandıran mesaj: Annem yaşasaydı 73 yaşına girecekti - Magazin haberleri

    Angelina Jolie, annesi Marcheline Bertrand'ın doğum gününe özel duygusal bir yazı kaleme aldı. 
  • Angelina Jolie'den duygulandıran mesaj: Annem yaşasaydı 73 yaşına girecekti - Magazin haberleri

    Annesi Marcheline Bertrand ile çocukluğunda çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Angelina Jolie, mesajına "Annem yaşasaydı 73 yaşına girecekti" diye başladı.
  • Angelina Jolie'den duygulandıran mesaj: Annem yaşasaydı 73 yaşına girecekti - Magazin haberleri

    "HAZİRANDA ANNEME TEŞHİS KONDUĞU YAŞA BİR AY UZAK OLACAĞIM"

    Annesi Marcheline Bertrand'ın 15 yıl önce meme ve yumurtalık kanseri ile uzun bir mücadeleden sonra hayatını kaybettiğini söyleyen Angelina Jolie, "Haziranda, anneme teşhis konduğu yaşa bir ay uzaklıkta olacağım. Kansere yakalanma riskimi azaltmak için önleyici ameliyatlar geçirdim ve kontrollere devam ediyorum" ifadesini kullandı.
  • Angelina Jolie'den duygulandıran mesaj: Annem yaşasaydı 73 yaşına girecekti - Magazin haberleri

    Annesinin müzisyen Jimi Hendrix'i sevdiğini söyleyen Angelina Jolie, onun her zaman mektuplarına Hendrix'in 'Kiss the Sky' (Gökyüzünü Öp) şarkı sözünü yazdığını anlattı. "O vefat ettikten sonra yeni bir anlam kazandı" diyen ünlü oyuncu, "Sevdiklerini kaybedenlere sevgilerimi ve tam şu anda hayatları ve sevdiklerinin yaşamları için mücadele edenlere güç gönderiyorum" ifadelerini kullandı.
  • Angelina Jolie'den duygulandıran mesaj: Annem yaşasaydı 73 yaşına girecekti - Magazin haberleri

    "LÜTFEN KENDİNİZE BAKMAK İÇİN ZAMAN AYIRIN"

    Angelina Jolie, mesajını şu sözlerle bitirdi: Ve diğer kadınlara, lütfen kendinize bakmak için zaman ayırın, mamografisini çektirmeye, kan testleri yaptırmaya ve ultrasona gidin. özellikle de ailenizde kanser geçmişiniz varsa.
  • Angelina Jolie'den duygulandıran mesaj: Annem yaşasaydı 73 yaşına girecekti - Magazin haberleri

    Angelina Jolie, 2013'te meme kanseri riskini azaltmak için mastektomi ameliyatı olmuştu. Bu ameliyatla her iki memesini de aldıran ve estetik ameliyatla yeniden yaptıran Jolie, meme ve yumurtalık kanseri oluşumuna yol açabilecek BRCA1 geni taşıdığını açıklamıştı.

    Üçü biyolojik, üçü evlatlık olmak üzer altı çocuğu bulunan Angelina Jolie, geçirdiği mastektomi operasyonunu, aynı yıl New York Times gazetesinde kaleme aldığı 'Tıbbi Tercihim' adlı makalede anlatmıştı.

    Fotoğraflar: Reuters, Splash News, AP

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