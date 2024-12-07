Angelina Jolie, Jimmy Fallon'ın programına çıplak ayakla konuk oldu
Angelina Jolie, Jimmy Fallon'un programına çıplak ayakla konuk oldu. Ayağını kırdığını belirten ünlü oyuncu, "Böyle daha doğal hissediyorum" dedi
Hollywood’un ünlü yıldızı Angelina Jolie, 5 Aralık Perşembe günü The Tonight Show Starring Jimmy Fallon programına, 10 yıl aradan sonra yeniden konuk oldu.
Venedik Film Festivali ve Telluride Film Festivali'nden övgüler alan 'Maria'nın başrol oyuncusu Angelina Jolie, programa çıplak ayakla katılarak dikkatleri üzerine çekti.
"BÖYLE DAHA DOĞAL HİSSEDİYORUM"
Angelina Jolie, bu tercihinin arkasındaki nedeni şöyle açıkladı; "Dün ayağımı kırdım. Rahat bir ayakkabı bulmaya çalıştım ama sonunda vazgeçip çıplak ayak gelmeye karar verdim. Böyle daha doğal hissediyorum."
"ŞÖHRET, ONLARIN TERCİHİ DEĞİLDİ"
Angelina Jolie, programda çocuklarının gelecekte Hollywood’da yer alma ihtimali hakkında da konuştu. Çocuklarının şöhrete karşı mesafeli duruşunu anlatan Jolie; "Bazı çocuklarım kameranın dışında, sahne arkasında çalışmayı tercih edebilir. Ancak özellikle Shiloh, mahremiyete çok önem veriyor. Şöhret, onların tercihi değildi" dedi.