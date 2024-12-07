Angelina Jolie, Jimmy Fallon'ın programına çıplak ayakla konuk oldu

"BÖYLE DAHA DOĞAL HİSSEDİYORUM"

Angelina Jolie, bu tercihinin arkasındaki nedeni şöyle açıkladı; "Dün ayağımı kırdım. Rahat bir ayakkabı bulmaya çalıştım ama sonunda vazgeçip çıplak ayak gelmeye karar verdim. Böyle daha doğal hissediyorum."