Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Angelina Jolie'nin müzisyen amcası Chip Taylor hayatını kaybetti

        Angelina Jolie'nin müzisyen amcası Chip Taylor hayatını kaybetti

        Angelina Jolie'nin ünlü bir müzisyen olan amcası Chip Taylor, 86 yaşında hayata veda etti

        Giriş: 25.03.2026 - 10:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Jolie ailesinin acı kaybı

        Angelina Jolie'nin 1966 tarihli 'Wild Thing' şarkısının yazarı olan amcası Chip Taylor, 86 yaşında hayatını kaybetti. Haberi, Taylor'ın arkadaşı Grammy ödüllü şarkıcı Billy Vera, "Huzur içinde yatsın. Arkadaşım ve şarkı yazarlığı akıl hocam Chip Taylor, dün gece hastanede vefat etti" sözleriyle duyurdu.

        Jon Voight ve Chip Taylor kardeşler

        Asıl adı James Wesley Voight olan Taylor, Jolie'nin oyuncu babası Jon Voight'ın bir yaş küçük kardeşi. Ölüm haberinin ardından henüz Angelina Jolie ve babası Jon Voight cephesinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

        Chip Taylor, 1968'de Merrilee Rush'ın hit şarkısı 'Angel of the Morning', 1969'da Janis Joplin'in 'Try - Just A Little Bit Harder' şarkısı ve 1966'da The Hollies'in 'I Can't Let Go' şarkısı da dahil olmak üzere birçok önemli şarkının sözlerini yazdı. Taylor, şarkı yazarlığının yanı sıra bir performans sanatçısı olarak da tanınıyordu ve 1973'te çıkan 'Chip Taylor's Last Chance' ve 1975'te çıkan 'This Side of the Big River' da dahil olmak üzere en az 16 albüm yayınladı.

        Grammy Müzesi'nin biyografisine göre, Aretha Franklin, Tina Turner, Frank Sinatra, Waylon Jennings ve Dusty Springfield, Taylor tarafından yazılan şarkıları seslendiren efsanevi sanatçılar arasında yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Babasını boğdu, cesediyle aynı evde kaldı

        KONYA'da boşanma aşamasında olan 2 çocuk babası Mehmet Akif Tosun (33), birlikte yaşadığı babası Tahsin Tosun'u (59) boğarak öldürdü. Gece babasının cesedi ile aynı evde kalıp ardından kaçan Tosun, Eskişehir yakınlarında yakalandı. (DHA)

        #Angelina Jolie
        #chip taylor
        #ölüm
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'tan 15 maddelik İran planı
        Trump'tan 15 maddelik İran planı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Steinmeier'den savaş değerlendirmesi
        Steinmeier'den savaş değerlendirmesi
        Donald Trump: Bu savaşı kazandık
        Donald Trump: Bu savaşı kazandık
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        Stresi azaltmak için bu kadar kahve yeter!
        Stresi azaltmak için bu kadar kahve yeter!
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        "20 kilo verdim"
        "20 kilo verdim"
        Yumurtanın gerçek kahramanı sarısı mı beyazı mı?
        Yumurtanın gerçek kahramanı sarısı mı beyazı mı?
        Türkiye'ye sağanak yağmur uyarısı!
        Türkiye'ye sağanak yağmur uyarısı!
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Uzaktan çalışanlara vergi rehberi
        Uzaktan çalışanlara vergi rehberi
        Olaylı maçla ilgili karar çıktı!
        Olaylı maçla ilgili karar çıktı!
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        Pide değil, altın kuyruğu
        Pide değil, altın kuyruğu