Angelina Jolie'nin müzisyen amcası Chip Taylor hayatını kaybetti

Angelina Jolie'nin 1966 tarihli 'Wild Thing' şarkısının yazarı olan amcası Chip Taylor, 86 yaşında hayatını kaybetti. Haberi, Taylor'ın arkadaşı Grammy ödüllü şarkıcı Billy Vera, "Huzur içinde yatsın. Arkadaşım ve şarkı yazarlığı akıl hocam Chip Taylor, dün gece hastanede vefat etti" sözleriyle duyurdu.

Jon Voight ve Chip Taylor kardeşler

Asıl adı James Wesley Voight olan Taylor, Jolie'nin oyuncu babası Jon Voight'ın bir yaş küçük kardeşi. Ölüm haberinin ardından henüz Angelina Jolie ve babası Jon Voight cephesinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Chip Taylor, 1968'de Merrilee Rush'ın hit şarkısı 'Angel of the Morning', 1969'da Janis Joplin'in 'Try - Just A Little Bit Harder' şarkısı ve 1966'da The Hollies'in 'I Can't Let Go' şarkısı da dahil olmak üzere birçok önemli şarkının sözlerini yazdı. Taylor, şarkı yazarlığının yanı sıra bir performans sanatçısı olarak da tanınıyordu ve 1973'te çıkan 'Chip Taylor's Last Chance' ve 1975'te çıkan 'This Side of the Big River' da dahil olmak üzere en az 16 albüm yayınladı.

Grammy Müzesi'nin biyografisine göre, Aretha Franklin, Tina Turner, Frank Sinatra, Waylon Jennings ve Dusty Springfield, Taylor tarafından yazılan şarkıları seslendiren efsanevi sanatçılar arasında yer alıyor.