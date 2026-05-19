Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızı Zahara üniversiteden mezun oldu

Üçü biyolojik, üçü de evlatlık olmak üzere altı çocuğu bulunan Angelina Jolie ve Brad Pitt'in henüz altı aylıkken Etiyopya'dan evlat edindiği kızları Zahara üniversiteden mezun oldu. 21 yaşındaki Zahara, cüppe ve kepiyle sahneye çıkıp diplomasını alırken, onu seyirci koltuklarından annesi Angelina Jolie ve kardeşleri seyretti.

2016'da ayrılan Angelina Jolie ile Brad Pitt ikilisinin çocukları anneleriyle yaşıyor ve babaları ile araları açık. Pitt ile bağını koparan çocuklar 'Jolie-Pitt' soyadı yerine sadece 'Jolie' soyadını kullanıyor.

Zahara da diplomasını alması için sahneye çıkarken, Zahara Marley Jolie olarak çağırıldı. Zahara, mezuniyet töreninde annesinin soyadıyla anılmayı tercih ederek babasıyla arasının düzelmediğini bir kez daha göstermiş oldu.

24 yaşındaki Maddox, 22 yaşındaki Pax, 19 yaşındaki Shiloh ve 17 yaşındaki ikiz kardeşler Knox ve Vivienne de artık sadece 'Jolie' soyadını kullanıyor.

Zahara'nın mezuniyetten sonra tam olarak ne iş yapacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak psikoloji ana dalı ve eğitim bilimleri yan dalı ile önünde birçok seçeneği var.

Zahara, annesi Angelina Jolie'nin bu yaz ABD'den ayrılma planlarını yaptığı zamanda üniversite eğitimini tamamladı. Bu ayın başlarında Jolie, Los Angeles'taki malikanesini 29,85 milyon dolara satışa çıkardı.