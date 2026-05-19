Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızı Zahara üniversiteden mezun oldu

        Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızı Zahara üniversiteden mezun oldu

        2016'da ayrılan Angelina Jolie ve Brad Pitt'in Etiyopya doğumlu kızları Zahara, üniversiteyi bitirdi. Babası Pitt'le arası açık olan Zahara, mezuniyette sadece annesinin soyadını kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 14:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Annesinin soyadıyla mezun oldu

        Üçü biyolojik, üçü de evlatlık olmak üzere altı çocuğu bulunan Angelina Jolie ve Brad Pitt'in henüz altı aylıkken Etiyopya'dan evlat edindiği kızları Zahara üniversiteden mezun oldu. 21 yaşındaki Zahara, cüppe ve kepiyle sahneye çıkıp diplomasını alırken, onu seyirci koltuklarından annesi Angelina Jolie ve kardeşleri seyretti.

        2016'da ayrılan Angelina Jolie ile Brad Pitt ikilisinin çocukları anneleriyle yaşıyor ve babaları ile araları açık. Pitt ile bağını koparan çocuklar 'Jolie-Pitt' soyadı yerine sadece 'Jolie' soyadını kullanıyor.

        REKLAM

        Zahara da diplomasını alması için sahneye çıkarken, Zahara Marley Jolie olarak çağırıldı. Zahara, mezuniyet töreninde annesinin soyadıyla anılmayı tercih ederek babasıyla arasının düzelmediğini bir kez daha göstermiş oldu.

        24 yaşındaki Maddox, 22 yaşındaki Pax, 19 yaşındaki Shiloh ve 17 yaşındaki ikiz kardeşler Knox ve Vivienne de artık sadece 'Jolie' soyadını kullanıyor.

        Zahara'nın mezuniyetten sonra tam olarak ne iş yapacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak psikoloji ana dalı ve eğitim bilimleri yan dalı ile önünde birçok seçeneği var.

        Zahara, annesi Angelina Jolie'nin bu yaz ABD'den ayrılma planlarını yaptığı zamanda üniversite eğitimini tamamladı. Bu ayın başlarında Jolie, Los Angeles'taki malikanesini 29,85 milyon dolara satışa çıkardı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: "Araba üstümden geçti"

        Giresun'un Güce ilçesinde kontrolden çıkarak yüzlerce metrelik yamaçtan aşağı yuvarlanan aracın sürücüsü 40 yaşındaki Rahmi Kuru, kazanın ardından yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Hurdaya dönen araçtan ilk taklada savrularak kurtulan Kuru, "Araba üstümden geçti, o araçta kalsaydık sağ çıkamazdık" d...
        #Angelina Jolie
        #Zahara
        #Brad Pitt
        #üniversite
        #mezuniyet
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
        Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
        Bugün 3'üncü gün... Korkutan bekleyiş!
        Bugün 3'üncü gün... Korkutan bekleyiş!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Yasa dışı bahis aileyi ve gençleri olumsuz etkiliyor"
        "Yasa dışı bahis aileyi ve gençleri olumsuz etkiliyor"
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Rötarlı ayrılık!
        Rötarlı ayrılık!
        AI bulut için 25 milyar dolar yatırım
        AI bulut için 25 milyar dolar yatırım
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Brandt için gözler TFF'de!
        Brandt için gözler TFF'de!
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu