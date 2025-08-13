Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Angelina Jolie yeniden ajan olacak - magazin haberleri

        Angelina Jolie yeniden ajan olacak

        Angelina Jolie, eski eşi Brad Pitt ile ilişkilerinin başladığı 'Bay ve Bayan Smith' (Mr. and Mrs. Smith) filminin yönetmeniyle yeni bir ajan filmi çekecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2025 - 10:55 Güncelleme: 13.08.2025 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeniden ajan olacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Angelina Jolie, Brad Pitt ile başrolleri paylaşıp sevgili olduğu 2005 yapımı ajan filmi 'Bay ve Bayan Smith' (Mr. and Mrs. Smith) filminin yönetmeni Doug Liman'ın yeni ajan filminde oynamaya hazırlanıyor. 50 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, 'The Initiative' adlı gerilim filminde başrolde yer alacak.

        Angelina Jolie, filmde sınırların dışında çalışan 'Bright' adında bir usta casusu canlandıracak. Filmde Charlie adında yeni bir ajan, 'Bright'ın ekibine katıldığında, kısa süre sonra kendini yeni patronunun onu öldürmeye mi çalıştığından yoksa özgür dünyayı korumak için gereken her şeyi yapmaya mı istekli olduğundan emin olamadığı durumların içinde bulur.

        REKLAM

        Filmin senaryosunu 2016 yapımı 'Collide' ve 2017 yapımı 'Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü' filmlerini yazan F. Scott Frazier kaleme alacak.

        Angelina Jolie ile Brad Pitt'in aşkı, 'Bay ve Bayan Smith' filminin çekimleri sırasında başladı

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Angelina Jolie
        #film
        #ajan filmi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        O görüntü dosyaya girdi! Çarpan kaptan gemiyi incelemiş!
        O görüntü dosyaya girdi! Çarpan kaptan gemiyi incelemiş!
        Trump acil durum ilan etti: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
        Trump acil durum ilan etti: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        Avrupa, "Trump belirsizliğinden" çekiniyor
        Avrupa, "Trump belirsizliğinden" çekiniyor
        F.Bahçe'den 27 yıl sonra bir ilk!
        F.Bahçe'den 27 yıl sonra bir ilk!
        Biri sönüyor diğeri başlıyor... İki kentimiz yanıyor!
        Biri sönüyor diğeri başlıyor... İki kentimiz yanıyor!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        Grok yeniden açıldı
        Grok yeniden açıldı
        İşsizlik maaşında 5 yılın rekoru
        İşsizlik maaşında 5 yılın rekoru
        Soğuk Savaş'tan Alaska'ya
        Soğuk Savaş'tan Alaska'ya
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        "Feyenoord'un hayallerini bitirdi"
        "Feyenoord'un hayallerini bitirdi"
        Sevgiliye hava atmanın en ucuz yolu
        Sevgiliye hava atmanın en ucuz yolu
        Marmara ve Ege'de fırtına, Doğu Karadeniz'de yağmur var
        Marmara ve Ege'de fırtına, Doğu Karadeniz'de yağmur var
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Mal varlığına göz dikildi
        Mal varlığına göz dikildi
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        "Dünya yıldızı transferi kadar önemli galibiyet!"
        "Dünya yıldızı transferi kadar önemli galibiyet!"
        Balıkesir depreminde bir kişi tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı
        Balıkesir depreminde bir kişi tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı