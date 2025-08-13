Angelina Jolie yeniden ajan olacak

Angelina Jolie, Brad Pitt ile başrolleri paylaşıp sevgili olduğu 2005 yapımı ajan filmi 'Bay ve Bayan Smith' (Mr. and Mrs. Smith) filminin yönetmeni Doug Liman'ın yeni ajan filminde oynamaya hazırlanıyor. 50 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, 'The Initiative' adlı gerilim filminde başrolde yer alacak.

Angelina Jolie, filmde sınırların dışında çalışan 'Bright' adında bir usta casusu canlandıracak. Filmde Charlie adında yeni bir ajan, 'Bright'ın ekibine katıldığında, kısa süre sonra kendini yeni patronunun onu öldürmeye mi çalıştığından yoksa özgür dünyayı korumak için gereken her şeyi yapmaya mı istekli olduğundan emin olamadığı durumların içinde bulur.

Filmin senaryosunu 2016 yapımı 'Collide' ve 2017 yapımı 'Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü' filmlerini yazan F. Scott Frazier kaleme alacak.

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in aşkı, 'Bay ve Bayan Smith' filminin çekimleri sırasında başladı