Aniden soğuk ter dökmeye başlıyorsanız vücudunuz sizi uyarıyor olabilir! Soğuk terleme ne anlama geliyor?

6. AĞRI VE ŞOK

Yoğun ağrı, vücudun "savaş ya da kaç" yanıtını tetikleyerek soğuk terlemelere neden olabilir. Safra veya böbrek taşları gibi şiddetli ağrı durumlarının yanında, ciddi yaralanmalarda da bu durum görülebilir. Şok hali ise organlara yeterli kan akışının sağlanamadığı hayatı tehdit eden bir durumdur.