Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Anıl Demirci: 1 puanı aldık ama biraz buruğuz - Gaziantep FK Haberleri

        Anıl Demirci: 1 puanı aldık ama biraz buruğuz

        Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Anıl Demirci, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda 1-1 beraberlikle biten Galatasaray maçından 1 puanla döndükleri için "buruk bir sevinç" yaşadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 00:53 Güncelleme: 18.01.2026 - 00:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        "1 puanı aldık ama biraz buruğuz"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Anıl Demirci, Galatasaray'la 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

        Teknik direktör Burak Yılmaz'ın cezası nedeniyle RAMS Park'taki maçta takımı başında yer alan Demirci, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

        "OYUNCULARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

        Demirci, "Oyuncularımızı 90 dakika gösterdiği efordan, taktiğe bağlılıklarından ötürü tebrik ediyoruz. Hafta içinde ne çalıştıysak ne konuştuysak ve ne kurguladıysak maçın ilk dakikasından son düdüğe kadar bunu yerine getirmeye çalıştılar. Bizi mutlu eden, Galatasaray'ın hücum analiziye ilgili yaptığımız tespitlerle buna karşılık ürettiğimiz çözümlerin sahada karşılık bulmasıydı. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise maçından feyz aldık. Son dönemlerde 5'li savunma düzenini 5-3-2 şeklinde kullanıyorduk. Bugün, Galatasaray'ın topa sahipken yaptığı özel işleri engellemek adına baskı düzenimizi 5-2-1-2 şeklinde değiştirdik. Oyuncularımıza taktiksel plana ve stratejiye sadık kalmaları noktasında gösterdikleri efordan dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        REKLAM

        "1 PUANI ALDIK AMA BİRAZ BURUĞUZ"

        İlk yarıda hücumda istediklerini yapamadıklarını aktaran Demirci, "İlk yarıda savunmayı kusursuza yakın yaparken hücumda istediğimiz geçişleri bulamadık. İkinci yarıda Galatasaray'ın biraz daha risk alacağını düşünüyorduk. Kapacağımız topların bizim için fırsat olacağını düşündük. İkinci yarı daha tehditkar olduk. Galatasaray deplasmanında 1 puanı aldık ama ne yazık ki biraz buruğuz. Hem yediğimiz basit gol hem de son dakikada kaçırdığımız pozisyon bizi üzdü." ifadelerini kullandı.

        "CAMARA VE KOZLOWSKİ'YE İLGİMİZ VAR"

        Anıl Demirci, adları transferde geçen Kacper Kozlowski ve Drissa Camara'nın alternatiflerini hazırladıklarını söyledi.

        Camara ve Kozlowski'nin Gaziantep FK için önemli futbolcular olduğunu aktaran Demirci, "İkisine de kulübümüze maddi gelir sağlayacak gözüyle bakıyoruz. Devre arasında yaptığımız 4 transferin 2'si geleceğe ve muhtemel satışların yerini doldurmaya yönelik oldu. Camara ve Kozlowski'ye ilgi var. İkisi de bu ilgiyi hak ediyor. Hem kulüp profesyonelleri hem de teknik ekip olarak planlı şekilde ilerliyoruz." dedi.

        "GALATASARAY'IN BASKI GÜCÜ ESKİSİ KADAR YOĞUN VE ŞİDDETLİ DEĞİL"

        Demirci, Galatasaray'da Victor Osimhen ile Lucas Torreira'nın oynamamasının kendileri için avantaj olduğunu söyledi.

        Afrika Uluslar Kupası'ndaki Osimhen ve cezası nedeniyle forma giyemeyen Torreira'nın Galatasaray'ın baskı gücü olduğuna değinen Demirci, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Galatasaray'ın baskı gücünün eskisi kadar yoğun ve şiddetli olmadığını biliyorduk. Baskıyı Galatasaray'da en iyi yapan hem Osimhen hem de Torreira'nın olmaması bizi paslı oynama konusunda biraz daha motive etti. Gaziantep FK olarak topun kıymetini bilen, sadece top rakipteyken değil bize geçtiğinde de farklı planları olan bir takımız. Topun kıymetini bilmeye çalışıyoruz. Bu oyun sadece işin savunma kısmıyla yapılamaz. Burada da sadece savunma yaparak Galatasaray'ı durduramazsınız. Top size geçtiğinde de planlarınız olmalı, rakibi tehdit etmelisiniz ki savunmanızın da bir anlamı kalsın."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Güngören'de öldürülen Atlas'ın annesi konuştu

        (DHA)- Güngören'de aralarında çocuklarında olduğu iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada, 15 yaşındaki E.Ç., 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Çağlayan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Gülhan Çağlayan, "Atlas'ım için adalet istiyorum. Oğlum, her gün gitmiş olduğu kahvenin önünde caniler tarafından bıçaklandı. Bizim sesimizin duyulmasını istiyorum. Benim çocuğuma bunları yapan kişiler 15 yaşında, ama 15 yaşındaki çocuk değiller, 15 yaşındaki caniler. Ve ben oğlumu toprağın altına koydum. Benim yavrum toprak oldu, onlar da bir ömür o cezayı çeksinler" dedi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Evinde 3'üncü kez kayıp!
        Evinde 3'üncü kez kayıp!
        Haseke’de aşiretlerden çağrı
        Haseke’de aşiretlerden çağrı
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Donald Trump'tan Grönland açıklaması
        Donald Trump'tan Grönland açıklaması
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Macron: Hiçbir gözdağı veya tehdit bizi etkileyemez
        Macron: Hiçbir gözdağı veya tehdit bizi etkileyemez
        "Real Madrid'i yeniden canlandırdı"
        "Real Madrid'i yeniden canlandırdı"
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!