Anıl Demirci: 1 puanı aldık ama biraz buruğuz

Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Anıl Demirci, Galatasaray'la 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Burak Yılmaz'ın cezası nedeniyle RAMS Park'taki maçta takımı başında yer alan Demirci, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"OYUNCULARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM" Demirci, "Oyuncularımızı 90 dakika gösterdiği efordan, taktiğe bağlılıklarından ötürü tebrik ediyoruz. Hafta içinde ne çalıştıysak ne konuştuysak ve ne kurguladıysak maçın ilk dakikasından son düdüğe kadar bunu yerine getirmeye çalıştılar. Bizi mutlu eden, Galatasaray'ın hücum analiziye ilgili yaptığımız tespitlerle buna karşılık ürettiğimiz çözümlerin sahada karşılık bulmasıydı. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise maçından feyz aldık. Son dönemlerde 5'li savunma düzenini 5-3-2 şeklinde kullanıyorduk. Bugün, Galatasaray'ın topa sahipken yaptığı özel işleri engellemek adına baskı düzenimizi 5-2-1-2 şeklinde değiştirdik. Oyuncularımıza taktiksel plana ve stratejiye sadık kalmaları noktasında gösterdikleri efordan dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"1 PUANI ALDIK AMA BİRAZ BURUĞUZ" İlk yarıda hücumda istediklerini yapamadıklarını aktaran Demirci, "İlk yarıda savunmayı kusursuza yakın yaparken hücumda istediğimiz geçişleri bulamadık. İkinci yarıda Galatasaray'ın biraz daha risk alacağını düşünüyorduk. Kapacağımız topların bizim için fırsat olacağını düşündük. İkinci yarı daha tehditkar olduk. Galatasaray deplasmanında 1 puanı aldık ama ne yazık ki biraz buruğuz. Hem yediğimiz basit gol hem de son dakikada kaçırdığımız pozisyon bizi üzdü." ifadelerini kullandı.

"CAMARA VE KOZLOWSKİ'YE İLGİMİZ VAR" Anıl Demirci, adları transferde geçen Kacper Kozlowski ve Drissa Camara'nın alternatiflerini hazırladıklarını söyledi. Camara ve Kozlowski'nin Gaziantep FK için önemli futbolcular olduğunu aktaran Demirci, "İkisine de kulübümüze maddi gelir sağlayacak gözüyle bakıyoruz. Devre arasında yaptığımız 4 transferin 2'si geleceğe ve muhtemel satışların yerini doldurmaya yönelik oldu. Camara ve Kozlowski'ye ilgi var. İkisi de bu ilgiyi hak ediyor. Hem kulüp profesyonelleri hem de teknik ekip olarak planlı şekilde ilerliyoruz." dedi.