Cadde'nin haberine göre, yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde arkadaşlarıyla restoranda bir araya gelen Anıl tetik, kahve içip vakit geçirdi.

Uzun süredir ekranlarda gözükmeyen yakışıklı oyuncu, "Yeni projeler var mı?" sorusuna, "Birkaç proje var ama netleşen bir şey yok, şimdilik bekliyorum. Şu an spor ve provalara gidiyorum. Net bir şey olursa hemen açıklarım zaten'' dedi.

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