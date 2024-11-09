10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde tüm Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında büyük bir özlem, sevgi ve saygıyla anılacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Atatürk'ün bize miras bıraktığı değerleri ve fikirleri hatırlamak, onun vizyonunu geleceğe taşımak için bu özel günde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Özellikle Anıtkabir'de, Atatürk'ün anısını yaşatmak için hazırlanan törenler ve anma etkinlikleri, milyonlara onun mirasına saygılarını sunma fırsatı sağlayacak. İşte 10 Kasım'da Anıtkabir'i ziyaret edecekler için belirlenen ziyaret saatleri...
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce kişi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak ve saygılarını sunmak için Anıtkabir’e akın edecek. Bu özel günde Anıtkabir ziyaret saatleri ise birçok kişi tarafından merak ediliyor. Anıtkabir'i ziyaret etmeyi planlayan kişiler için açılış ve kapanış saatlerini haberimizde derledik. İşte 10 Kasım'a özel Anıtkabir ziyaret saatleri ve önemli detaylar…
ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ
"Anıtkabir, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün vefatının 86'ncı yıl dönümü olan 10 Kasım 2024 Pazar günü resmi tören bitimini müteakip – 22.00’ye kadar halkımızın ziyaretine açık bulundurulacaktır."
ANITKABİR'İN TARİHÇESİ
Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 15. yılında hastalığı ağırlaşarak, 10 Kasım 1938 'de Dolmabahçe Sarayı'nda ebediyete intikal etmiştir. Atatürk kendisi için bir mezar yaptırmadığı gibi, gömüleceği yer içinde vasiyette bulunmamıştı.
1923 yılında bir sohbet sırasında Atatürk; "Elbet birgün öleceğim, beni Çankaya' ya gömer, hatıramı yaşatırsınız" demiş ve "Beni milletim nereye isterse oraya gömsün. Fakat benim hatıralarımın yaşayacağı yer Çankaya olacaktır" diye eklemiştir.Türk Ulusunun O' na karşı duyulan büyük saygı ve minnettarlığının bir ifadesi olan Anıtkabir, Türkiye Cumhuriyeti' nin en anlamlı eseridir.Ziyaretçiler Atatürk'ün mozolesine çıkmadan önce 262 metre uzunluğundaki Aslanlı Yol'dan geçiyor.
Yol, aralarında 5'er santimetre boşluk bulunan asimetrik döşenmiş taşlardan oluşuyor. Yolun asimetrik taşlarla döşenmesinin amacı ziyaretçilerin yere bakarak yürümesini ve Atatürk'ün mozolesine başları önde eğik, saygıyla çıkmalarını sağlamak olarak belirtiliyor.
Yolun iki tarafına dikilen Virginia ardıçları ise şehrin görüntüsünü kapatıp gelenleri ziyarete hazırlıyor. Yoldaki 24 aslan, 24 Türk Oğuz boyunu simgeliyor. Türk tarihinde güç ve temsili simgeleyen aslanların oturur durumda tasvir edilmesi ise Türk milletinin barışa verdiği önemi gösteriyor.