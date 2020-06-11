Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Wonderland Eurasia, istifa ettirilen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde inşa edildi. Hayvanat Bahçesi’nin bulunduğu Atatürk Orman Çiftliği arazisine kurulan eğlence parkı, gerek yüksek yatırım maliyeti, gerek inşa edildiği arazi nedeniyle tartışmaların odağında yer aldı. Parkın, gerekliliği ya da yeterli sayıda müşteri çekip çekmeyeceği de sıcak gündem maddesi oldu.

Park, inşaat aşamasında konulan iddialı hedeflerin tersine işletmeye girdiği günden bu yana yaşadığı finansal sorunları aşamadı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, güncellenmiş fiyatlarla 750 milyon dolara mal olduğunu açıkladığı parkın elektriği, faturasını ödemediği gerekçesiyle geçen yılın sonunda kesildi. Park, birkaç ay kapalı kaldı. İşletmeci şirket, Başkent Elektrik’le masaya oturdu. Borçlarının bir bölümünü ödedi; kalanıyla ilgili de ödeme planı sundu. Eğlence Parkı’na yeniden elektrik verildi.

Söz konusu eğlence parkının elektriği, kısa süre önce birikmiş borçlarını ödemediği için ikinci kez kesildi. İşletmeci şirket, bugüne dek borçlarını ödemek için adım atmadı.

Başkent Elektrik, parkı işleten şirkete kısa süre önce bir yazı göndererek, birikmiş elektrik borcunu ödememesi durumunda abonelik sözleşmesinin iptal edileceğini bildirdi. Wonderland Eurasia, öngörülen sürede ödeme yapmazsa sözleşmesi iptal edilecek. Ardından haciz süreci başlatılacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, daha önce HABERTÜRK’e yaptığı açıklamada, “Geçen ayın sonuna kadar işletme bedelini ödemeyince sözleşme gereği bir ay mühlet verildi.

Bu süre zarfında yükümlülüklerini yerine getirmezse ihtarname yollayacağız ve belediye olarak el koyacağız. Ondan sonra vatandaşlarımızla beraber burayı nasıl değerlendireceğiz diye bakacağız. O alanı nasıl kullanacağımıza yönelik bazı projelerimiz var ama tabii ki vatandaşlarımıza sorarak karar vereceğiz” demişti.