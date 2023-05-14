Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi hakkında en çok yapılan araştırmalardan biri de illerin bölgeleri oldu. Nüfus oranı en fazla olan ilimiz Ankara'da bölge bölge araştırmalar söz konusu. İşte, Ankara 1. bölgede yer alan ilçeler!