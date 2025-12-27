Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Ankara '2026 Yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti' ünvanını resmen aldı

        Ankara '2026 Yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti' ünvanını resmen aldı

        Ankara, 2026 Yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti ünvanını Kırgızistan'ın Manas kentinde düzenlenen Anahtar Teslim Töreni ile resmen aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 09:45 Güncelleme: 27.12.2025 - 09:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara '2026 Yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti' ünvanını resmen aldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 9 Temmuz 2025'te gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Turizm Bakanları Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda Ankara, 2026 yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti olarak seçilmişti.

        Bu kapsamda Kırgızistan'ın Manas (Celal-Abad) kentinde düzenlenen Türk Dünyası Turizm Başkenti Kapanış ve Anahtar Teslim Töreni ile ünvanın Ankara'ya devri gerçekleştirildi.

        Törende ünvanı simgeleyen sembolik anahtar, Manas Belediye Başkanı Ernisbek Ormokov tarafından Ankara Vali Yardımcısı İzzettin Sevgili ile Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya'ya teslim edildi.

        Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) tarafından yürütülen Türk Dünyası Turizm Başkenti Projesi, üye ülkeler arasında kültürel işbirliğini güçlendirmeyi, ortak mirası görünür kılmayı ve Türk dünyasının turizm potansiyelini uluslararası alanda tanıtmayı amaçlıyor.

        REKLAM

        2025 yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti olan Manas'ta düzenlenen törene, TDT temsilcileri, Manas Belediyesi yöneticileri, Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği yetkilileri ile çok sayıda davetli katıldı.

        Programda Türk ve Kırgız kültürünü yansıtan gösteriler sergilenirken, iki halk arasındaki tarihi ve manevi bağlara vurgu yapıldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda, Ankara Valiliğince 2026 yılı boyunca Türk Dünyası Turizm Başkenti ünvanı kapsamında düzenlenecek faaliyetlere, kamu kurumları, yerel yönetimler, akademik çevreler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde destek verilecek.

        Bu süreçte Ankara'nın Türk dünyası şehirleri arasında kültürel dayanışmayı ve turizm etkileşimini güçlendiren öncü merkez olacağı kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 25 Aralık 2025 (Sadettin Saran Adli Kontrol Şartıyla Serbest)

        Futbolda FETÖ operasyonu. Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest. Fenerbahçe Musaba transferini tamamladı. Aslan ocak ayında transfer için aceleci davranmayacak.Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu. 

        #ankara
        #2026 Yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!
        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        "Ben onay verene kadar elinde hiçbir şey yok"
        "Ben onay verene kadar elinde hiçbir şey yok"
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "455 Bin Konut Tamam" paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "455 Bin Konut Tamam" paylaşımı
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!