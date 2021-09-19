Ankara Barosu'nda yeniden Sağkan dönemi 0:00 / 0:00

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Ankara Barosu’nun 66. Olağan Genel Kurulu, Bilkent Odeon’da yapıldı. Seçimde; Demokratik Sol Grubu adayı mevcut Baro Başkanı Erinç Sağkan, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubunun adayı İlke Işık, Mesleğe Vefa Grubu’nun adayı Sezgin Özkan ve Avukat Hakları Grubu’nun adayı Nazlı Didem Moğulkoç genel kurulda yarıştı.

SAĞKAN 6 BİN 969 OY ALDI

Seçim sonucunda; Demokratik Sol Grubu Başkan adayı Erinç Sağkan güven tazeleyerek, ikinci kez baro başkanlığına seçildi. Sağkan 6 bin 969 oy aldı.

Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu başkan adayı İlke Işık bin 284, Mesleğe Vefa Grubu başkan adayı Sezgin Özkan 2 bin 178, Doğrudan Demokrasi Hareketi başkan adayı Nihad Karslı 164 ve Avukat Hakları Grubu başkan adayı Nazlı Didem Moğulkoç ise bin 572 oy aldı.