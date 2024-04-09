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        Haberler Gündem İnanç Ankara bayram namazı saati 2024: Ankara'da bayram namazı ne zaman saat kaçta kılınacak?

        Ankara bayram namazı saati 2024: Ankara'da bayram namazı ne zaman?

        10 Nisan Çarşamba günü başlayacak Ramazan Bayramı ile beraber 81 ilde bayram namazı saatleri de araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda Ankara bayram namazı vakti de belirlendi. İşte, Ankaralı vatandaşların merak ettiği Ankara bayram namazı vakti 2024...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2024 - 19:14 Güncelleme: 09.04.2024 - 19:14
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        Diyanet İşleri her bayramdan önce 81 ilin bayram namazı saatlerini açıklıyor. Bu kapsamda Ramazan Bayramı için de vakitler belirlendi ve Ankara bayram namazı saati netleşti. İşte, Ankara imsakiyesi ile Ankara bayram namazı vakti 2024...

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        ANKARA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Diyanet tarafından her il için bayram namazı saatleri paylaşıldı. Ankara bayram namazı saati 06.49 olarak belirlendi.

        ANKARA NAMAZ SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ

        DİYANET İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

        Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir.

        Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

        Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

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        BAYRAM NAMAZI 1. REKAT NASIL KILINIR?

        - Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

        - Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

        - Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

        - Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        - Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

        - İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

        - Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

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        BAYRAM NAMAZI 2. REKAT NASIL KILINIR?

        - İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

        - Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

        - Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        - Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        - Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

        - Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

        Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir.

        Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

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