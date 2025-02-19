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        Haberler Gündem Ankara Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan karla mücadele açıklaması | Son dakika haberleri

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan karla mücadele açıklaması

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentte etkili olan kar yağışına karşı 220 iş makinesi, 1400 personel ve 630 araçla sahada çalışıldığını belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 18:53 Güncelleme: 19.02.2025 - 18:53
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        Yavaş'tan karla mücadele açıklaması
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        Sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentteki karla mücadele çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

        Ankara’da etkili olan kar yağışına karşı 220 iş makinesi, 1400 personel ve 630 araçla sahadayız. Ana arterler, caddeler ve hastane yolları öncelikli olarak açılıyor. Buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarımız sürüyor.

        https://kartakip.ankara.bel.tr/ sistemimiz aracılığıyla yolların durumunu kontrol edebilirsiniz.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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