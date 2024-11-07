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        Haberler Gündem Politika Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde konser kavgası | Son dakika haberleri

        Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde konser kavgası

        Cumhuriyet Bayramı'nda Ebru Gündeş'e 69 milyon TL verildiği iddiası ile başlayan tartışma Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bugünkü oturumunda kavgaya dönüştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 20:47 Güncelleme: 07.11.2024 - 20:47
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        Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde konser kavgası
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        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, söz konusu ödemenin yapılmayacağını açıklamasının ardından bugün de Mor ve Ötesi grubuna 71 milyon TL verileceği iddiası gündeme gelmişti. Bu iddia da yalanlandı ancak tartışmaları devam etti.

        Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili ve CHP’li üyelerinin tartışması kavgaya dönüştü.

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