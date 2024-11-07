Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde konser kavgası

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, söz konusu ödemenin yapılmayacağını açıklamasının ardından bugün de Mor ve Ötesi grubuna 71 milyon TL verileceği iddiası gündeme gelmişti. Bu iddia da yalanlandı ancak tartışmaları devam etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili ve CHP’li üyelerinin tartışması kavgaya dönüştü.