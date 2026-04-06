Ankara Büyükşehir'den yeni BELMEK'ler

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te kadınların istihdama katılımını desteklemek ve sosyal hayata aktif katılımlarını artırmak amacıyla Belediye Meslek Edinme Kursları (BELMEK) ağını genişletmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde yapımı tamamlanan iki yeni tesis çok yakında hizmete açılacak.

Yenimahalle ilçesi Ergazi Mahallesi'nde hayata geçirilen çok amaçlı kurs merkezi ile Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi'nde hizmete kazandırılan sosyal tesis alanı, BELMEK çatısı altında Başkentlilere hizmet verecek.