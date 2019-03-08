Ankara Cuma saati kaçta? sorusu Ankaralılar tarafından araştırılıyor. Ankara'da geçen hafta Cuma namazı saat 13.06'da okunan öğle ezanıyla birlikte kılınmıştı. Bugün Üç ayların başlangıcı olması nedeniyle, cuma namazının ayrıca bir önemi var. 8 Mart Ankara Cuma namazı saati haberimizde.

ANKARA CUMA NAMAZI SAATi - 8 MART

Ankara'da bugün saat 13.05'de okunacak olan öğle ezanıyla birlikte Cuma namazı kılınacak. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı haftalık ezan ve namaz saatleri tablosu...

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 08 Mart 2019 Cuma 05:42 07:05 13:05 16:18 18:54 20:11 09 Mart 2019 Cumartesi 05:41 07:04 13:04 16:19 18:55 20:13 10 Mart 2019 Pazar 05:39 07:02 13:04 16:20 18:56 20:14 11 Mart 2019 Pazartesi 05:38 07:01 13:04 16:20 18:57 20:15 12 Mart 2019 Salı 05:36 06:59 13:04 16:21 18:58 20:16 13 Mart 2019 Çarşamba 05:34 06:57 13:03 16:22 18:59 20:17 14 Mart 2019 Perşembe 05:33 06:56 13:03 16:22 19:00 20:18

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

GÜNÜN AYETİ

Halbuki onlara, ancak dini Allah’a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O’na kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir. (Beyyine, 98/5)

GÜNÜN HADİSİ

Sizin en hayırlılarınız, hanımlarına karşı en iyi davrananlarınızdır. (Al-Tirmidhi, "Radâ’, 11; Ibn Majah, “Nikâh”, 50)

GÜNÜN DUASI

Allah’ım! Beni bağışla, bana merhamet et, beni cezalandırmaktan vazgeç ve beni affet, şüphesiz Sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın. (İbn Ebi Şeybe, "Dua", 1, No: 29148)