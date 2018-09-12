SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Ankara'da su kesintisi!
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Ankara'da 18 mahallede su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ'den su kesintisi açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ tarafından yürütülen Kızılay-Akay Kavşağı içme suyu ve yağmur suyu hattı yenileme çalışmaları kapsamında Çankaya ilçesinde 18 mahallede su kesintisi yapılacağını duyuruldu. Ankara'da yaşayan vatandaşlar hangi mahallelerde kesinti olduğunu ve suların ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte kesinti yapılan mahalleler...

12.09.2018 - 09:55 | Güncelleme:

Kızılay-Akay Kavşağı'nda yenileme çalışmaları devam eden 2x2 bin milimetrelik yağmur suyu ile bin 600 milimetrelik atık su borularının çakıştığı bin milimetrelik çelik içme suyu borusunun deplase çalışması nedeniyle, Çankaya ilçesinde 18 mahallede su kesintisi yapılacağı bildirildi. Suların ne zaman geleceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Kızılay-Akay Kavşağı'nda yenileme çalışmaları devam eden 2x2 bin milimetrelik yağmur suyu ile bin 600 milimetrelik atık su borularının çakıştığı bin milimetrelik çelik içme suyu borusunun deplase çalışması nedeniyle, 12 Eylül Çarşamba günü saat 06.00'dan 13 Eylül Perşembe günü saat 12.00'ye kadar suların kesik olması öngörülüyor.

SU KESİNTİSİ UYGULANACAK MAHALLELER

Bahçelievler Mahallesi'nin bir kısmı (Bahriye Üçok Caddesi ile Muammer Aksoy Caddesi arasında kalan sokak ve caddeler)

Emek Mahallesi'nin bir kısmı (Bosna-Hersek Caddesi ile Bişkek Caddesi arasında kalan sokak ve caddeler)

Maltepe Mahallesi'nin bir kısmı (Gençlik Caddesi ile Necatibey Caddesi arasında kalan sokak ve caddeler)

Nasuh Akar Mahallesi

Kızılırmak Mahallesi'nin bir kısmı (Mevlana Bulvarı ile Ufuk Üniversitesi Caddesi arası)

Yücetepe Mahallesi

Devlet Mahallesi (Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının bulunduğu kısım)

Namık Kemal Mahallesi

Kültür Mahallesi

Kızılay Mahallesi'nin bir kısmı (Meşrutiyet Caddesi ile Akay Kavşağı arasında kalan sokak ve caddeler)

Kocatepe Mahallesi

Beştepeler Mahallesi

Meşrutiyet Mahallesi

Tınaztepe Mahallesi'nin bir kısmı

Şenyuva Mahallesi, Topraklık Mahallesi'nin bir kısmı (İncesu Caddesi ile Kıbrıs Caddesi arasında kalan sokak ve caddeler)

Mimar Sinan Mahallesi'nin bir kısmı

Seyran Mahallesi 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X