Kızılay-Akay Kavşağı'nda yenileme çalışmaları devam eden 2x2 bin milimetrelik yağmur suyu ile bin 600 milimetrelik atık su borularının çakıştığı bin milimetrelik çelik içme suyu borusunun deplase çalışması nedeniyle, Çankaya ilçesinde 18 mahallede su kesintisi yapılacağı bildirildi. Suların ne zaman geleceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Kızılay-Akay Kavşağı'nda yenileme çalışmaları devam eden 2x2 bin milimetrelik yağmur suyu ile bin 600 milimetrelik atık su borularının çakıştığı bin milimetrelik çelik içme suyu borusunun deplase çalışması nedeniyle, 12 Eylül Çarşamba günü saat 06.00'dan 13 Eylül Perşembe günü saat 12.00'ye kadar suların kesik olması öngörülüyor.

SU KESİNTİSİ UYGULANACAK MAHALLELER

Bahçelievler Mahallesi'nin bir kısmı (Bahriye Üçok Caddesi ile Muammer Aksoy Caddesi arasında kalan sokak ve caddeler)

Emek Mahallesi'nin bir kısmı (Bosna-Hersek Caddesi ile Bişkek Caddesi arasında kalan sokak ve caddeler)

Maltepe Mahallesi'nin bir kısmı (Gençlik Caddesi ile Necatibey Caddesi arasında kalan sokak ve caddeler)

Nasuh Akar Mahallesi

Kızılırmak Mahallesi'nin bir kısmı (Mevlana Bulvarı ile Ufuk Üniversitesi Caddesi arası)

Yücetepe Mahallesi

Devlet Mahallesi (Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının bulunduğu kısım)

Namık Kemal Mahallesi

Kültür Mahallesi

Kızılay Mahallesi'nin bir kısmı (Meşrutiyet Caddesi ile Akay Kavşağı arasında kalan sokak ve caddeler)

Kocatepe Mahallesi

Beştepeler Mahallesi

Meşrutiyet Mahallesi

Tınaztepe Mahallesi'nin bir kısmı

Şenyuva Mahallesi, Topraklık Mahallesi'nin bir kısmı (İncesu Caddesi ile Kıbrıs Caddesi arasında kalan sokak ve caddeler)

Mimar Sinan Mahallesi'nin bir kısmı

Seyran Mahallesi

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