Ankara'da bıçaklı saldırı: 1 ölü Ankara'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü

Başkent'te bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, Mamak ilçesi 733/1 Sokak'ta Mehmet Kıranşal'a bıçakla saldırdı.

Bel bölgesine aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Kıranşal, yakınları tarafından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. AA'nın haberine göre; Kıranşal, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.