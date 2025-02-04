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        Ankara'da bir mahalle diken üstünde: 9'u boşaltıldı, 12 bina risk altında

        Ankara'nın Keçiören ilçesinde 2023'ten bu yana aralıklarla meydana gelen heyelanlar, bazı mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Heyelanların ardından boşaltılan 9 bina geçen yıl yıkıldı. Mahalle sakinlerinden Esra Karabacak, bölgede hala heyelanların sürdüğünü anlatarak, "12 bina heyelan yüzünden risk altında" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 18:21 Güncelleme: 04.02.2025 - 18:21
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        Ankara'nın Keçiören ilçesinde 2023'ten bu yana aralıklarla meydana gelen heyelanlar, bazı mahalle sakinlerini tedirgin ediyor.

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        Kanuni Mahallesi Şehit Uğur Akgündüz ve 930. sokak çevresinde meydana gelen heyelanlar sonucunda, riskli 9 bina boşaltıldı. Geçen yıl bu binaların yıkılmasının ardından, bölgede zemin iyileştirme çalışmaları başlatıldı.

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        Risk altında olduklarını öne süren mahalle sakinleri, yetkililerden alanda yapılan çalışmaların bir an önce bitirilmesini talep ediyor.

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        Mahalle sakinlerinden Esra Karabacak, bölgede hala heyelanların sürdüğünü anlatarak, "12 bina heyelan yüzünden risk altında. Karşı bölgede bir çalışma yapılıyor ancak çatlaklar ve yarıklar burada devam ediyor. Bir an önce bu sıkıntımızın giderilmesini ve çalışmaların daha da hızlanarak ve bilinçli şekilde yapılmasını istiyoruz. Evlerimizde güvenle oturmak istiyoruz" dedi.

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        Vatandaşlardan Sibel Yarıtaş ise "Huzurlu uyku uyumak istiyoruz. Sabahlara kadar komşularımızı düşünüyoruz. Hep kapılarda, camlarda, balkonlardayız. Bir an önce çalışmanın hızlanmasını istiyoruz." diye konuştu.

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        Bölgede ikamet eden Davut Aydoğdu da "Yetkililerden sadece çalışmayı sıkılaştırmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

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