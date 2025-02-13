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        Haberler Gündem Ankara'da bulunan poligonda intihar teşebbüsü yaşandı

        Ankara'da bulunan poligonda intihar teşebbüsü yaşandı

        Balgat'ta bulunan poligonda 1 vatandaş intihar teşebbüsünde bulundu. Olay yerine gelen polis vatandaşı ikna ederek gözaltına aldı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 13.02.2025 - 17:57 Güncelleme: 13.02.2025 - 18:20
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        Poligonda intihar teşebbüsü
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        Habertürk'ten Emre Aytekin'in haberine göre Ankara'nın Çağlayan ilçesinin Balgat semtinde bulunan poligonda 1 vatandaş intihar teşebbüsünde bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        İKNA EDİLEREK GÖZALTINA ALINDI

        İddialara göre poligondaki bir kişinin borçlarından dolayı intihara teşebbüs edip silahı başına dayadı. Edinilen bilgilere göre olay yerine gelen özel harekat polisleri vatandaşı ikna ederek gözaltına aldı.

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        #Balgat poligon
        #ankara
        #Balgat intihar
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