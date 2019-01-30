Ankara'da Bylock tutuklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bylock kullanıcısı olduğu iddiasıyla gözlatına alınan 11 şüpheliden 5'inin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada; "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve sifreli haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 12 şüpheli hakkında Ankara ilinde 29/01/2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilerek yapılan operasyon sonucunda, Bylock Kullanıcısı olduğu içerik tespitleri ile belirlenen 11 şüpheli gözaltına alınmış olup; Başsavcılığımızca yapılan işlemler sonucunda Ankara nöbetçi sulh ceza hakimliğine tutuklama talepli sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. 6 şüpheli ise adli kontrol koruma tedbiri uygulanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.